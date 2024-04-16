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إصدار جديد يستعرض نشأة الصهيونية وهجرة اليهود

4/16/2024 2:35:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عزيزة علي عمان- أصدرت دار عصور للنشر والتوزيع، كتابا بعنوان "هجرة اليهود من البلاد العربية في القرن العشرين-خلفياتها، ظروفها وملابساتها"، للباحث والكاتب الأردني حسام عبد الكريم، فجاء الكتاب في ثلاثة فصول.
في مقدمته للكتاب يستعرض المؤلف نشأة الصهيونية في أوروبا قائلا: "كانت الصهيونية مشروعا أوروبيا بالدرجة الأولى له ارتباط مباشر بمصالح الدول الكبرى وخاصة بريطانيا العظمى. حيث إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين كان يحقق عدة أهداف في ذات الوقت. حل مشكلة الوجود اليهودي (غير المرغوب فيه)، في أوروبا، وخلق قاعدة غربية في منطقة إستراتيجية على خطوط التجارة العالمية، وتأسيس حاجز يفصل شرق العالم العربي عن غربه ويحول دون وحدته، وتم اختيار فلسطين كمقر لإقامة الدولة اليهودية مما ساعد في تقوية المشروع الصهيوني عن طريق إعطائه بعدا دينيا جاذبا لعموم اليهود خاصة المتدينين منهم.
كان النشاط الصهيوني الأول في أوروبا بامتياز؛ المهاجرون الأوائل كانوا من أوروبا، المستوطنات الأولى أنشأها أثرياء يهود أوروبا، ووعد بلفور كان عبارة عن رسالة وجهها وزير الخارجية البريطاني إلى "اللورد روتشيلد"، في إنجلترا. رغم ذلك فإن الحركة الصهيونية كانت مهتمة بيهود المشرق، لأنها كانت تدرك أن نجاح المشروع الصهيوني في فلسطين يعتمد على الإعداد، أي الهجرة إلى فلسطين؛ لأنهم يحتاجون إلى أعداد لكي يتمكنوا من إقامة دولة قادرة على الاستمرار، ولذلك هم بحاجة إلى أكبر عدد ممكن من اليهود، بمن فيهم الشرقيون الذين كان الصهاينة الأوروبيون "الأشكناز"، يعتبرونهم في درجة أدنى حضاريا وثقافيا.
ويوضح عبد الكريم أن يهود الدول العربية لم يكونوا صهاينة بالمعنى الحركي. كان لديهم نوع من الصهيونية الدينية العمومية استمدوها من التوراة والتلمود، حنين إلى أورشاليم والأرض الموعودة واللغة العبرية. الصهيونية البدائية، إن جاز التعبير، عندهم لم تكن تعني الهجرة وتأسيس دولة يهودية في فلسطين بل كانت تشبه ذلك الحنين باعتبارها منبع الدين. تلك كانت علاقتهم بفلسطين والقدس، روحية ودينية ودون البعد السياسي الذي تبنته الحركة الصهيونية وحولته إلى برنامج عمل.
ويرى المؤلف أن الحركة الصهيونية وجدت أمامها مهمة شاقة في "صهينة"، يهود البلاد العربية. فما هو مطلوب منهم لم يكن أمرا سهلا ولا بسيطا، فالاقتناع بالصهيونية يعني الاستعداد للهجرة ومغادرة الوطن الذي عاش فيه الأجداد لمئات، وربما آلاف، السنين. إنه تغيير جذري في مجرى حياة الإنسان يتضمن مفارقة حياة كاملة عاشوها بكل أبعادها والانتقال إلى بلد آخر بعيد ومجتمع جديد ومجهول. بالنسبة للغالبية العظمى من اليهود لم يكن الدين وحده حافزا كافيا للقيام بهكذا خطوة، وكثيرا ما كان يهود البلاد العربية يعبرون للمبعوثين والنشطاء الصهاينة عن تعاطفهم وتأييدهم ولكن دون أن يقبلوا دعواتهم للهجرة إلى فلسطين.
لم يحقق الصهاينة النجاح المأمول من نشاطهم في البلاد العربية وعند تأسيس "دولة إسرائيل عام 1948"، كان عدد اليهود فيها القادمين من البلاد العربية لا يتجاوز الـ"80 ألفا"، وهو انجاز متواضع بالنظر إلى حوالي سبعين سنة من النشاط منذ انطلاق الحركة الصهيونية. ومعظم الذين تجاوبوا مع الحركة الصهيونية وهاجروا كانوا من فئة الشباب ومن الطبقات الفقيرة في أوساط اليهود بالإضافة إلى بعض المتدينين، أما الأثرياء والميسورون والزعماء التقليديون للطوائف اليهودية فلم يهاجر منهم أحد. رغم ذلك، لا ينبغي الاستهانة بما قامت به الحركة الصهيونية، وفرعها في فلسطين الوكالة اليهودية، إذ إنها بذرة الفكرة الصهيونية في كل مكان.
كما يتحدث المؤلف عن تأسيس "إسرائيل"، عام 1948، مبينا أنه كان حاسما في تأثيره على يهود الدول العربية. حيث أصبحت الدولة اليهودية أمرا حقيقيا قائما على الأرض وليس مجرد أحلام أو وعود. صارت الهجرة إلى "دولة اليهود"، خيارا واقعيا مطروحا أمام يهود الدول العربية. من جهة أخرى تسبب تأسيس "إسرائيل"، في موجة غضب عارمة في أرجاء العالم العربي من شرقه لغربه بعد أن رأى الناس كيف تم اغتصاب أرض فلسطين وارتكاب المجازر بحق أهلها وتشريدهم في أرجاء الأرض. انعكس الغضب الشعبي إجراءات قاسية طالت يهود الدول العربية الذين صاروا محل اشتباه في تأييدهم للصهيونية ولإخوانهم في الدين واحتلوا فلسطين.
ويشير إلى أن اليهود تعرضوا في عدة بلدان عربية إلى اعتداءات وهجمات وقتل من جانب العامة الغاضبين والسلطات العربية كانت تجد صعوبة في التمييز بين مواطنيها اليهود الذين ما يزالون موالين لبلدانهم وبين الصهاينة الذين يعملون لصالح "إسرائيل"، وقد استغل الصهاينة تلك الأجواء الضاغطة التي وجد يهود الدول العربية أنفسهم فيها من أجل تهجيرهم إلى "إسرائيل". وبالفعل فإنه في السنوات الثلاث الأولى التي تلت إعلان قيام "إسرائيل"، هاجر إليها جميع يهود العراق واليمن وليبيا تقريبا، بالإضافة إلى قسم منهم من يهود مصر والمغرب وتونس وسورية. كما يتحدث عبد الكريم عن التأثير الفرنسي على يهود المغرب العربي حيث كان تأثيرا كبيرا. لقد انحاز اليهود جمعا إلى فرنسا وقيمها وثقافتها واعتبروها الأمل في التحضر والعدالة والمساواة وصاروا ينظرون إليها كضامن لهم في بلادهم. هذا الولاء لفرنسا أحدث شرخا في العلاقة مع بقية أهل البلاد من العرب والمسلمين. وكانت النتيجة أن اليهود ربطوا مصيرهم بالاستعمار الفرنسي وعندما غادر الاستعمار غادر معظمهم معه. وعندما حصل الاستقلال المغربي والتونسي عام 1956، فإن موجة ثانية وكبيرة من هجرة اليهود حصلت: "القادرون منهم إلى فرنسا والأقل حظا إلى "إسرائيل".
وفي نفس العام 1956 حصل العدوان الثلاثي على مصر والذي أعقبه هجرة معظم من تبقى من يهود مصر. أما يهود الجزائر فهاجروا جماعيا إلى فرنسا عام 1962، قبيل حصول الجزائر على استقلالها. وبعد حرب 1967، لم يبق في الدول العربية إلا بضعة آلاف فقط من اليهود. ومع السبعينيات من القرن الماضي يمكن القول إن الوجود اليهودي في الدول العربية انتهى تماما وصار مجرد ذكرى.
في خاتمة الكتاب يقول المؤلف إن الحركة الصهيونية تتحمل القدر الأكبر من المسؤولية عن هجرة اليهود وانتهاء وجودهم في البلاد العربية التي عاشوا فيها لمئات أو آلاف السنين، والمسؤولية الصهيونية على وجهين: الأول "إنشاء (دولة اسرائيل)، في قلب العالم العربي، وهي التي قامت على الظلم الغصب وتشريد الشعب الفلسطيني.
هذا الكيان العنصري المعادي للأمة العربية لا يمكن إلا أن يكون مصدر توتر وقلق وباعثا لمشاعر هي مزيج من الغضب والخوف في أوساط الأمة العربية التي هي في نهاية المطاف. وبالرغم من الحدود القطرية، مترابطة وموحدة ثقافيا وحضاريا وتاريخيا منذ أن جاء الإسلام قبل أربعة عشر قرنا، ولا يمكن أن تتجاهل الشعب الفلسطيني ومأساته. فوجود (دولة يهودية)، معادية فلسطين انعكس بالضرورة على حياة اليهود في الدول العربية الذين صاروا محل شبهة الولاء والتعاطف مع إخوانهم في الدين، ولم يعد ممكنا، على المستوى الشعبي على الأقل، الاستمرار في التعامل معهم كمواطنين عاديين. صارت فسحة العيش في البلاد العربية تضيق شيئا فشيئا أمام اليهود.
الثاني: النشاط الفعال الذي قامت به الحركة الصهيونية في أوساط اليهود داخل الدول العربية من أجل دفعهم للهجرة. لم تكتف الصهيونية بتأسيس (دولة إسرائيل)، ثم السكون وانتظار هجرة اليهود إليها طوعيا، بل جعلت هجرتهم هدفا إستراتيجيا لها تسعى له بكل طاقتها وبشتى الأساليب التي وصلت أحيانا حد العنف والإرهاب. لقد غرست الصهيونية بذور الشقاق بين عموم العرب واليهود الذين يعيشون بينهم بسبب نشاطها في نشر الفكر الصهيوني في أوساطهم. وكان من الصعب تمييز الصهاينة الحركيين الفاعلين الموالين لإسرائيل من بين بقية اليهود في الدول العربية".
ويشير عبد الكريم إلى أن قيام "دولة إسرائيل" في العام 1948، كان لحظة تاريخية حسمت مستقبل يهود الدول العربية. ويمكن القول إن ذلك كان إعلانا ببدء نهاية الوجود اليهودي في العالم العربي، ولم يبق سوى الترتيبات والظروف لتنفيذ ذلك. اليهود الأوروبيون، (الأشكناز)، هم الذين أسسوا دول (إسرائيل)، عن طريق هجرتهم. أما بالنسبة ليهود البلاد العربية الشرقيين فالعكس حصل تأسس دولة (إسرائيل)، ما أدى إلى هجرتهم.
يتحدث الكتاب عن دور الاستعمار في هجرة اليهود من الدولة العربية، كما يقول المؤلف: يتحمل الاستعمار الأوروبي قسما من مسؤولية ما جرى. في البلاد المغرب العربي حيث لعب الاستعمار الفرنسي دورا في خلق فجوة بين اليهود بقية فئات المجتمع. وصل الأمر في الجزائر إلى منح الجنسية الفرنسية لليهود حصرا دون المسلمين. وكذلك إيطاليا التي قامت، بمساهمة فاعلة من يهودها، باستقطاب يهود ليبيا والحصول على ولائهم لها على حساب وطنهم الأصلي. وأما الاستعمار البريطاني فمعروف دوره في تأسيس دولة "إسرائيل"، منذ وعد بلفور إلى سياسة الانتداب في فلسطين. ولا ننسى أن العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، والذي اشتركت فيه بريطانيا وفرنسا مع "إسرائيل"، كان له دور مهم في موجة الهجرة اليهودية الثانية.

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