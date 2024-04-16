البريد الأردني يطرح إصداراً جديداً من الطوابع التذكارية



وبحسب بيان للشركة ، يأتي الإصدار بمناسبة الذكرى الثامنة لوصول المفاعل النووي الأردني للبحوث والتدريب ( حالة الحراجة ) لأول مرة، والذي يعد حجر الأساس للبحوث والتدريب في العلوم والتكنولوجيا النووية في الأردن، حيث يوفر منصة قوية للتدريب والبحث العلمي لطلبة الهندسة النووية والعلوم النووية الأخرى والمهندسين والفنيين لتشغيل المفاعلات النووية وصيانتها وتطويرها، ويستخدم لإنتاج النظائر الطبية والصناعية لدعم التطبيقات النووية في مجالات الطب والزراعة والمياه والصناعة على مستوى الأردن والمنطقة العربية.



واشار البيان الى انه يمكن الحصول على هذه الطوابع من خلال المتجر الإلكتروني على العنوان التالي:





كما يمكن الحصول عليها من قسم هواة الطوابع في مبنى شركة البريد الأردني الكائن في المقابلين بجانب مبنى الإذاعة والتلفزيون، بالإضافة الى توفرها في المكاتب البريدية التالية: مكتب بريد جبل عمان، مكتب بريد اللويبدة، مكتب بريد وسط البلد، مكتب بريد العبدلي، بريد اربد المركزي، بريد مأدبا المركزي، بريد العقبة المركزي، بريد جرش المركزي، بريد مكتب البتراء، مكتب بريد الكرك، مكتب بريد ملكا، مكتب بريد عجلون، مكتب بريد السلط، مكتب بريد ماحص والفحيص.-(بترا )







