أبو ازريق رئيساً لجامعة إربد الأهلية

أبو ازريق رئيساً لجامعة إربد الأهلية
التاريخ
4/16/2024 2:34:32 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قرر مجلس التعليم العالي في جلسته السادسة المنعقدة بتاريخ 15/4/2024 برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ.د عزمي محافظة الموافقة على تعيين الأستاذ الدكتور ماجد محمود محمد أبو ازريق رئيساً لجامعة إربد الأهلية لمدة أربع سنوات اعتباراً من تاريخه.
وجاء القرار استناداً لأحكام البندين (أ،ج) من المادة (11) من قانون الجامعات الأردنية رقم (18) لسنة 2018 وتعديلاته.
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