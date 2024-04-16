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مديرية الأمن العام تحتفي بيوم العلم

4/16/2024 2:34:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) شاركت مديرية الأمن العام الأردنيين اليوم، الاحتفاء بيوم العلم الأردني، والذي يصادف السادس عشر من شهر نيسان، من كل عام.










وتزينت مباني وآليات ومركبات الأمن العام كافة، بالعلم الأردني، كما وزّعت مديرية الأمن العام العلم على المواطنين، تعبيراً عن رمزيته وما يمثله من معان خالدة في وجدان الأردنيين، واستذكاراً لمسيرة البذل والعطاء التي سار عليها الأردنيون إعلاء لراية الوطن، ودفاعاً عن أمنه واستقراره في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.

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MENAFN16042024000072011014ID1108101962

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