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الحكومة: نعمل على توفير المعلومة الحقيقية

4/16/2024 2:34:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال وزير الاتصالالحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مهند المبيضين، إن "جهود قواتناالمسلحة مستمرة في دعم الأهل في غزة".
وأضاف المبيضين خلاللقاء مع ممثلي وسائل الإعلام، اليوم الثلاثاء، بعنوان: "سيادة القانونوالتنمية، نحو التحول المستدام في البترا"، أن "جهود الأردن الإغاثيةمستمرة لمساندة الأشقاء في غزة من خلال عمليات الإنزال الجوي وقوافل المساعداتالبرية".

وأكد أن "الحكومةتعمل على توفير المعلومة الحقيقية وتؤكد أهمية استقائها من مصادرها الرسمية".

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