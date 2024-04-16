الحكومة: نعمل على توفير المعلومة الحقيقية

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال وزير الاتصالالحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مهند المبيضين، إن "جهود قواتناالمسلحة مستمرة في دعم الأهل في غزة".
وأضاف المبيضين خلاللقاء مع ممثلي وسائل الإعلام، اليوم الثلاثاء، بعنوان: "سيادة القانونوالتنمية، نحو التحول المستدام في البترا"، أن "جهود الأردن الإغاثيةمستمرة لمساندة الأشقاء في غزة من خلال عمليات الإنزال الجوي وقوافل المساعداتالبرية".
وأكد أن "الحكومةتعمل على توفير المعلومة الحقيقية وتؤكد أهمية استقائها من مصادرها الرسمية".
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