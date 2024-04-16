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الصفدي وفارهيلي يبحثان هاتفيا التصعيد الخطير بالمنطقة

4/16/2024 2:34:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ومفوض شؤون التوسع والجوار في الاتحاد الأوروبي أوليفير فارهيلي، خلال اتصال هاتفي تلقاه منه اليوم، الشراكة الأردنية الأوروبية، وأكدا الحرص المشترك على تطويرها في كافة المجالات.
وبحث الصفدي وفارهيلي الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للأردن لمساعدته على مواجهة تبعات الأزمات الإقليمية ورفد العملية التنموية في الأردن، وثمن الصفدي تقديم الاتحاد الأوروبي حزمة من المساعدات للأردن بما قيمته ٩٠٢،٤ مليون يورو، على هامش زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى بروكسل شهر تشرين الثاني الماضي.

كما بحثا أوضاع للاجئين السوريين في الأردن، وأكد الصفدي أهمية الاستمرار في تقديم الدعم اللازم للأردن لضمان الاستمرار في توفير العيش الكريم لهم، لحين حل الأزمة السورية وتأمين العودة الطوعية والآمنة لهم.

واستعرض الصفدي الصعوبات المالية والاقتصادية التي يواجهها الأردن والناجمة عن الأزمات الإقليمية وخاصة الأزمة السورية والعدوان الإسرائيلي الحالي على غزة، وأهمية دعم الاقتصاد الأردني وتوفير فرص العمل للشباب، مؤكداً على أن زيادة الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للأردن أصبح ضرورة ملحة في ظل هذه الظروف.

وبحث الصفدي وفارهيلي التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، والجهود المبذولة لوقف الحرب على غزة وضمان حماية المدنيين.

وأكد الصفدي على ضرورة تكثيف الجهود المستهدفة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وكافٍ ومستدام إلى جميع أنحاء القطاع.

وشدد الصفدي على أن منع التصعيد يستوجب وقف العدوان على غزة والعمل الفوري على إطلاق جهد حقيقي لتنفيذ حل الدولتين، وعلى أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، محذراً من تبعات أي تصعيد إسرائيلي جديد في المنطقة.

MENAFN16042024000072011014ID1108101959

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