الصفدي: لن نسمح لأي جهة بخرق أجواء الأردن



وشدد الصفدي، خلال مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء، مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، على ضرورة منع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزراء متطرفين في حكومته من فرض أجندة الحرب على المنطقة، وعلى ضرورة تحييد هذه الأجندة وفرض أجندة سلام حقيقية تحقق السلام لفلسطين وإسرائيل وللمنطقة بأكملها.

وأكد الصفدي أن الأولوية هي وقف الحرب على غزة، ووقف المجاعة والظروف الإنسانية الكارثية مضيفا "لا يمكن أن نقبل بخرق إسرائيل للقانون الدولي دون محاسبة، وعلى المجتمع الدولي حماية صدقيته".

وكان الصفدي قد أجرى محادثات موسعة مع نظيرته الألمانية قبيل المؤتمر الصحافي، ركزت على سبل التوصل لوقف إطلاق النار في غزة، وإدخال مساعدات كافية ودون انقطاع، وسبل خفض التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة.

كما بحث الصفدي وبيربوك العلاقات الثنائية، وزيادة التعاون في عديد مجالات وقطاعات حيوية.

وثمّن الصفدي قرار الحكومة الألمانية توفير مساعدات تنموية للأردن تتجاوز 610 ملايين يورو ضمن برنامج الدعم التنموي الذي تقدمه ألمانيا للأردن في قطاعات مختلفة بما فيها المياه والطاقة والتدريب المهني، بالإضافة للمساعدات الإنسانية المتعلقة باستضافة اللاجئين السوريين.

وفي مؤتمر صحافي مشترك، قال الصفدي "شكراً لك الزميلة العزيزة أنالينا على استقبالك اليوم، وعلى إدامة الاتصال بيننا، وعلى الحوار الصريح والمعمق الذي أجريناه حول جهودنا لوقف التصعيد والعدوان على غزة، وأن نوقف المجاعة في غزة ونعمل معاً من أجل بناء مستقبل يسوده السلام ويتحقق فيه الأمن لكل شعوب المنطقة؛ للفلسطينيين والإسرائيليين".

وأضاف "نحن متفقان على أن السلام العادل الذي يلبي حقوق الشعب الفلسطيني وخصوصاً حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة ويضمن الأمن لإسرائيل وفلسطين، هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار".

وقال "لألمانيا دور كبير نعول عليه، ونحن على اتصال دائم من أجل أن نعمل معاً على إنهاء هذه الكارثة التي تهدد أمن المنطقة وأمن العالم برمته، ومن أجل تحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة يضمن حقوق وأمن واستقرار الجميع".

وثمن الصفدي جهود ألمانيا لمواجهة الكارثة الإنسانية التي تواجهها غزة، وقال إن"التحدي كبير والأوقات صعبة، والخروج من هذا التحدي هو مسؤولية مشتركة علينا جميعاً، ويتطلب جهداً مشتركاً منا جميعاً، ومكاشفة ومصارحة حقيقية حول أسباب الصراع، وأسباب التوتر المتمثلة في الحرب المستمرة على غزة، وما سبقها، وفي تغييب الحكومة الإسرائيلية لكل آفاق تحقيق السلام والاستقرار من خلال إجراءاتها اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين، وفرص تحقيق السلام العادل الذي هو ضرورة لكل شعوب المنطقة لفلسطين ولإسرائيل، ولنا ولكل دول العالم".

وشدد الصفدي على أن القضية الأساس هي أن هنالك عدواناً إسرائيلياً على غزة منذ أكثر من ستة أشهر؛ قتل حتى الآن أكثر من 32 ألف فلسطيني، ودمر حوالي 70 بالمئة من البيوت 'أدى إلى تهجير 1.7مليون فلسطيني من بيوتهم ليعيشوا الآن في مخيمات لا تمتلك أدنى مقومات الحياة.

وأكد "الأولوية هي أن نوقف هذه الحرب، وأن نوقف المجاعة والظروف الإنسانية الكارثية التي تسبب، وأن نبدأ في جهد حقيقي لتنفيذ حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة الحرة ذات السيادة على التراب الوطني الفلسطيني لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل".

وقال "كلنا ضد التصعيد؛ فهو خطر علينا جميعاً وشاهدنا التصعيد الخطير الذي تم قبل أيام"، مؤكداً أن وقف التصعيد يتطلب وقف أسباب التوتر.

وأضاف "إيران ردت على القصف الإسرائيلي لقنصليتها في دمشق، وأعلنت أنها لن تصعد أكثر من ذلك، إلا أن التحدي الآن هو ضمان عدم الرد والتصعيد من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، والحؤول دون تشتيت الرأي العام عن غزة وما يجري في غزة، من خلال تركيزه على المواجهة الإيرانية الإسرائيلية".

وقال "لا نريد التصعيد؛ والخطوة الأولى في وقف التصعيد هي وقف العدوان والمجاعة في غزة"، مؤكداً أن سبب هذه المجاعة هو أن إسرائيل تمنع دخول المساعدات بشكل كاف إلى غزة، وتمنع حتى الأمم المتحدة من القيام بدورها في استلام المساعدات وفي إيصالها".

وأضاف "الأردن دولة تريد السلام، وقد بذلت جهوداً كبيرة من أجل تحقيقه، والسلام الذي نريده هو السلام العادل الذي تقبله الشعوب، الذي يلبي الحقوق وينهي الاحتلال، ويضمن العدل والاستقرار لجميع الأطراف، مؤكداً "لن يكون الأردن ساحة حرب لأي صراع إقليمي، ولن نسمح لأي كان أن يعرض أمن الأردن وأمن مواطنيه للخطر".

وقال الصفدي "الضفة الغربية تغلي؛ ثمة إجراءات إسرائيلية مستمرة تصعد الأوضاع في الضفة الغربية، وثمة مصادرة للأراضي، وثمة استيطان يتزايد، وثمة عمليات عسكرية ضد الفلسطينيين، وثمة أيضاً إرهاب المستوطنين الذي قتل منذ يوم الجمعة الماضي 7 فلسطينيين وجرح أكثر من 70، وأدى إلى تدمير عشرات البيوت".

وأكد "ما يجب أن نعمل من أجله جميعاً هو وقف كل أشكال التصعيد ووقف هذه الحرب الدمارية على غزة، وأن نؤكد على أن ما يجري في الضفة الغربية أيضاً خطر لا يمكن القبول به وعامل تأزيم آخر يجب وقفه".

وقال "هنالك شعب يتعرض لحرب شرسة؛ هنالك أطفال يموتون جوعاً، هنالك مجتمع بكامله يدمر، وهذا لن يحقق أمناً ولن يحقق سلاماً لا لإسرائيل ولا لفلسطين ولا للمنطقة برمتها".

وثمن الصفدي الدور الذي تقوم به ألمانيا من أجل مواجهة الكارثة الإنسانية وإدخال المساعدات إلى غزة.

وقال "هنالك مجاعة في غزة ببساطة لأن إسرائيل تمنع دخول المساعدات وتستخدم التجويع سلاحاً، وهذا يجب أن ينتهي، ولا يجب أن يموت الأطفال الرضع عطشاً، وأن تموت النساء لعدم توفر الدواء لهم"، مؤكداً أن هذه حال تخرق كل القوانين الدولية وتخرق كل القيم الإنسانية ويجب أن تتوقف.

وزاد "نحن مستعدون لأن نستمر في العمل مع ألمانيا من أجل مواجهة هذه الكارثة، ونحن في الأردن جاهزون لفتح خط إمدادات مباشر من الأردن إلى غزة ونستطيع أن نرسل يومياً ما يزيد عن 500 شاحنة إلى غزة، لكن السؤال عندما تصل هذه الشاحنات إلى المعابر في الشمال من سيستلمها؟ يجب أن تتولى الأمم المتحدة مسؤولية استلام المساعدات وتوزيعها وهي لا تقوم بذلك لأن إسرائيل تمنعها، كما أن الأمم المتحدة تطلب ضمانات لأمنها ولأمن موظفيها وهذا يجب أن يتحقق، ولا يمكن أن يسمح بتعرض موظفي الإغاثة لما تعرض له موظفو المطبخ المركزي العالمي من قتل خلال الأسابيع الماضية".

وأكد الصفدي أن المساعدات حتى الآن هي في الحد الأدنى، ولا تلبي احتياجات الفلسطينيين، فحسب تقديرات الأمم المتحدة تحتاج غزة إلى 800 شاحنة يومياً، وأن معدل دخول الشاحنات لم يصل إلى 8 شاحنات يومياً منذ السابع من تشرين الأول حتى الآن.

وقال "سنستمر في العمل مع ألمانيا، ومع شركائنا من أجل أن نوصل ولو بالحد الأدنى متطلبات الحياة للأطفال والنساء، ول 2.3 مليون فلسطيني يواجهون مجاعة حقيقية".

وختم الصفدي "الأوضاع صعبة جداً، وهذا يفرض علينا تحركاً بمستوى صعوبة هذه الأوضاع، وهذا التحرك يجب أن يبدأ بوقف العدوان ويجب أن ينتهي بحل سبب الصراع وهو تغييب آفاق تحقيق حل الدولتين الذي لا بديل عنه سبيلاً لتحقيق الأمن والاستقرار لفلسطين ولإسرائيل، والمملكة الأردنية الهاشمية دولة تعمل من أجل السلام وعملت من أجل السلام وسنستمر في جهودنا".

وشدد الصفدي "طريق السلام لن تمر إلا بحل القضية الفلسطينية على الأسس التي تلبي حق الشعب الفلسطيني في الحياة الحرة الكريمة، وفي دولة مستقلة ذات سيادة مثله مثل أي شعب آخر".

وزاد "كيف يمكن لأي إنسان تصور أن يكون هنالك سلام مع استمرار قمع أكثر من خمس ملايين فلسطيني يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي يعيشون القهر ويعيشون الحرمان ويعيشون الحصار الاقتصادي والسياسي وكل ذلك؟"

من جانبها، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك "نحن نعمل وبشكل مشترك مع الأردن من أجل أن تصل المساعدات الإنسانية إلى الناس في غزة، وهذه هي مسؤوليتنا وواجبنا الإنساني، ولكن للأسف هناك مساعدات قليلة جداً تصل بالفعل إلى غزة لا سيما في شمال القطاع"، مثمنة الجهود التي يقوم بها الأردن من أجل تحسين أوضاع الناس في غزة".

وزادت "الأردن يقوم بإنشاء المستشفيات الميدانية في غزة، كما يقوم بتنسيق عمليات الإنزال الجوي، ونحن نساهم أيضاً بالقوات الجوية الألمانية، وفي الأسابيع الماضية عملنا بشكل مشترك من أجل المزيد من الجهود لكي نقوم بإنشاء ممر من الأردن بشكل مباشر إلى غزة لكي نمضي قدماً في مسألة إيصال المساعدات"، مؤكدة أن الممر البري الأردني فرصة لتحسين الأوضاع في غزة، وفرصة لكي تصل المزيد من المساعدات إلى القطاع.

وقالت "الأردن يقوم بالكثير تجاه الفلسطينيين في غزة، وتجاه اللاجئين السوريين والفلسطينيين، ومنذ أعوام كثيرة، ومن أجل دعم الأردن ومساعدته على تحمل هذا العبئ المالي والاقتصادي الكبير، فإن ألمانيا قررت تخصيص 20 مليون يورو لبرنامج الأغذية العالمي، و5ملايين يورو إضافية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين من أجل تحسين أوضاع اللاجئين في الأردن".

كما قالت "شاهدنا هجوم شنه النظام الإيراني على إسرائيل، لم يسبق له مثيل، وإن هذا الهجوم يضع المنطقة بأكملها على حافة الهاوية، وإيران من خلال هذا التصرف الخطر تلعب بمصير شعوب المنطقة في الشرق الأدنى والأوسط، وهذا التصعيد العسكري سوف يكون له تبعات".

وزادت "نعمل منذ شهور من أجل المضي قدماً في السلام في الشرق الأوسط، وجميع الدول تعمل بحكمة، وتؤكد على أن خطة إيران لزرع البذور العنف لا يمكن أن تنجح، ولا يجوز أن نزيد من إشعال النيران في المنطقة، ويجب التصرف بحكمة وبمسؤولية وأن لا نسمح بأن تصبح دولة ثالثة مسرحاً لهذه الحرب، ويجب الحد من التصعيد والعنف في المنطقة بأكملها".

وفي إجابة على سؤال حول إيصال المساعدات إلى غزة وعن المعابر، قال الصفدي "المعابر لم تفتح حتى الآن، وهنالك مجاعة في غزة لأن إسرائيل تمنع دخول المساعدات، ونحن نؤكد والعالم كله يؤكد على ضرورة فتح جميع المعابر أمام إدخال المساعدات بشكل كاف وفوري لجميع أنحاء قطاع غزة، ويجب أن تتولى الأمم المتحدة مسؤولية التوزيع واستلام هذه المساعدات لأن لا جهة أخرى غيرها قادرة على أن تقوم بذلك".

وزاد "حتى الآن الأمم المتحدة لا تعمل بشكل فاعل في غزة لأن متطلبات عملها وسلامتها غير متوفرة، وندعو ونؤكد على أن الحؤول دون تفاقم المجاعة التي يعيشها الغزيون تتطلب أن تفتح إسرائيل جميع المعابر وأن ترفع جميع العقبات التي تحول دون ذلك".

وأشار الصفدي إلى دور الأنروا، وقال "لا جهة قادرة على القيام بما تقوم به الأنروا من ناحية توزيع المساعدات ومساعدة الفلسطينيين، وأود أن أشكر ألمانيا على الدعم الذي قدمته للوكالة لأن دعم الوكالة يعني دعم حق الفلسطينيين في الحياة ولأن الوكالة بما تقوم به تنقذ حياة الأطفال والنساء والرجال من خطر المجاعة المتفاقم".

وفي إجابة على سؤال حول التصعيد الإيراني، قال الصفدي كلنا ضد التصعيد، ونعمل جميعاً من أجل خفضه، والهجمات الإيرانية كانت رداً على هجوم إسرائيل على القنصلية الإيرانية في دمشق، وأعلنت إيران إنها لن تقوم بما هو أبعد من ذلك، وحتى نحول دون التصعيد يجب أن يمارس المجتمع الدولي كله ضغوطاً على رئيس الوزراء الإسرائيلي لكي لا يرد ويغرق المنطقة في دوامة حرب جديدة، وليس سراً أن سياسية رئيس الوزراء الإسرائيلي تستهدف توسعة الصراع حتى يخفف من الضغط المتنامي عليه عالمياً جراء ما يقوم به في غزة من قتل وحرب وتدمير".

وأضاف "لتحقيق الأمن والاستقرار يتطلب أن نمنع أي جهة من أن تصعد، وهذا ينطبق على إيران وإسرائيل".

وقال "نحن في الأردن لنا قضايانا مع إيران، وكنا واضحين بالطلب منها عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، والتوقف عن الكثير من الممارسات التي تدفع باتجاه التصعيد"، وزاد "للأردن قضايا مباشرة مع إيران فيما يتعلق بتهريب المخدرات والسلاح إلى الأردن عبر الحدود السورية، فمن يقوم على عمليات التهريب جماعات لها ارتباطات واضحة بإيران، وأبلغنا إيران ذلك بشكل واضح".

وأكد الصفدي "لن نسمح لإيران أو لإسرائيل بأن يكون الأردن ساحة للصراع".

وزاد "هنالك أيضاً ما يجري في غزة، والحرب غير المسبوقة وحجم الدمار الذي تسببه، وخروقات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وهذا يجب أن يتوقف، وأن يطبق القانون الدولي وفق معايير واحدة لا أن يطبق بازدواجية، وحتى نحول دون التصعيد يجب أن يقوم الجميع بدوره، إيران يجب أن لا تصعد وإسرائيل يجب أن لا تصعد، وعلى إسرائيل أيضا أن توقف الحرب التي تدفع المنطقة كلها باتجاه توسعة الصراع وتمدده، ليس فقط في غزة، بل وما يجري في الضفة الغربية، والاشتباكات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية أيضاً، لذلك يجب أن يكون الموقف واضحاً، القضية هنا ليست قضية إيران، والتركيز يجب أن يكون على ما يجري في غزة، وعلى هذا العدوان الذي لا مثيل له في ما يسببه من قتل ودمار".

وأضاف "هذه الحرب قتلت من الأطفال الفلسطينيين أكثر مما قتلت كل الحروب في العالم آخر أربع سنوات، ودمرت البنية التحتية بشكل لم نراه على مستوى عقود، وهجرت 1.7 مليون فلسطيني، وإذا أردنا فعلا أن نعمل من أجل السلام وخفض التصعيد، علينا أن ننظر إلى الصورة بكليتها، ولا يمكن أن نقبل أن تقوم إسرائيل بخرق القانون الدولي دون رادع وأن نتعامل معها بمعيار عن الجميع".

وقال "كل من يخرق القانون الدولي يجب أن يحاسب، وكل من يعرض أمن المنطقة وشعوبها والأمن والسلم الدوليين للخطر يجب أن يحاسب، وعلى العالم أن يتحرك وفق معايير واحدة وأن يقول للجميع إن كل من يغرق المنطقة في الصراع، وكل من يخرق القانون الدولي، وكل من يخرق القانون الدولي الانساني سيكون في مواجهة موقف دولي واحد موحد"، مؤكداً "هكذا نحمي صدقيتنا كمجتمع دولي، ونحمي صدقية القانون الدولي، وهكذا نحول دون تمدد الصراعات وكل ما تسببه من خطر على الجميع".

وأضاف "الأردن دفع أثمان الصراعات التي تجري في المنطقة، ففي الأردن الآن 1.3 مليون لاجئ سوري، وقدم الأردن كل ما يستطيعه من أجل أن يوفر لهم أسباب العيش الكريم، لكن بعد أكثر من 11 سنة من الأزمة، يتحمل الأردن، وحده تقريباً هذه المسؤولية، فلا دولة معنية بتحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة أكثر من الأردن".

إلى ذلك تلقّى الصفدي، اليوم ومساء أمس، اتصالات هاتفية من وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، ووزير الخارجية النمساوي الكسندر شلنبيرغ، ووزيرة الخارجية الهولندية هانكي برونز سلوت، جرى خلالها التأكيد على ضرورة وقف التصعيد في المنطقة.

وشدد الصفدي على أن وقف العدوان على غزة هو المتطلب الرئيسي لوقف التصعيد، محذراً من استمرار العدوان على غزة، وتداعياته الكارثية على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين. --(بترا)

MENAFN16042024000072011014ID1108101958