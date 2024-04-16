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5 إنزالات جوية أردنية لمساعدة غزة بمشاركة دولية

4/16/2024 2:34:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نفذت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، اليوم الثلاثاء 5 إنزالات جوية لمساعدات إنسانية وإغاثية بمشاركة دول شقيقة وصديقة استهدفت عدداً من المواقع في شمال قطاع غزة.

وشاركت في عملية الإنزال طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، وطائرتان تابعتان للولايات المتحدة الامريكية، وطائرة تابعة لجمهورية مصر العربية، وطائرة تابعة لجمهورية المانيا الاتحادية.


وتؤكد القوات المسلحة الأردنية أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية، لمساعدة الأهل في قطاع غزة على تجاوز الأوضاع الصعبة، وتجسيداً لروح التعاون والتعاضد بين أبناء الشعبين الشقيقين.

وارتفع عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 84 إنزالاً جوياً أردنياً، 190 إنزالاً جوياً بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة.

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