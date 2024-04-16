إغلاق 45 منشأة غذائية وتوقيف 434 أخرى عن العمل



وقال مدير عام المؤسسة، الدكتور نزار مهيدات في بيان، إن كوادر الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة في مديرية المناطق أتلفت خلال جولاتها التفتيشية ما يزيد على 183 طنا مواد غذائية مخالفة للاشتراطات الصحية والمعدة في ظروف صحية سيئة، ونحو 11 ألف لتر مواد غذائية سائلة، ونحو 29 ألف لتر من العصائر الرمضانية، كما حجزت نحو 62.5 طن من الأغذية و1943 لترا من المواد السائلة المتداولة في الأسواق، وسحب 677 عينة من المواد الغذائية المتداولة لغايات الفحص المخبري.



وأضاف إن الحملة الرقابية سجلت ضمن نتائجها ارتفاعا ملحوظا في عدد الزيارات بنسبة 27.7 بالمئة وبواقع 2088 زيارة مقارنة بعدد الزيارات المنفذة خلال رمضان الماضي، ومع ذلك لم تتجاوز الزيارات التفتيشية التي نتج عنها إغلاق المنشأة لوجود مخالفات تستدعي الإغلاق نسبة 0.5 بالمئة من إجمالي الزيارات.



وأشار مهيدات إلى انخفاض حالات إغلاق المنشآت بنسبة تزيد على 43.75 بالمئة، مقارنة برمضان الماضي، ما يعكس كفاءة التفتيش والرقابة الصارمة التي تفرضها المؤسسة والتزام القائمين على المنشآت الغذائية بالاشتراطات الصحية.



ولفت إلى أن المؤسسة واصلت تنفيذ خطتها الرقابية الخاصة بفترة عيد الفطر السعيد لاستمرار عمليات مراقبة وتتبع سلامة الغذاء وإنجاز معاملات الغذاء المستورد وتحليل العينات خلال العيد، لضمان انسياب المواد الغذائية الآمنة للمواطنين، واستمرار عمليات استقبال الشكاوى وتكثيف جهود متابعتها والتعامل معها بالسرعة الممكنة.