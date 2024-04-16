ولي العهد يزور شركة بي دبليو سي الشرق الأوسط

(MENAFN
- Alghad Newspaper) زار سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الثلاثاء، شركة "بي دبليو سي – الشرق الأوسط" في عمان، إحدى شركات الخدمات المهنية العالمية، التي توفر نحو 1500 فرصة عمل للأردنيين.
واطلع سمو ولي العهد خلال الزيارة على أحدث الحلول التكنولوجية والتقنيات الرائدة التي تعتمدها الشركة لتعزيز التحول الرقمي.
واستمع سموه إلى إيجاز قدمه الشريك الرئيسي في بي دبليو سي في الشرق الأوسط هاني أشقر حول إسهامات القوى العاملة الأردنية في النمو الاقتصادي، مؤكدا التزام الشركة بتنمية قدرات الشباب بمختلف التخصصات.
بدوره، أشاد الشريك المسؤول عن مكتب الشركة في الأردن، ميشيل أورفلي، بالبيئة الاستثمارية المشجعة في المملكة.
وحسب أورفلي، فإن نسبة الإناث من بين الـ 1500 أردني ممن يعملون بالشركة تشكل 55 بالمئة.
وتعمل "بي دبليو سي" في مجال التدقيق، والضرائب، والخدمات الاستشارية في 151 بلدا.
MENAFN16042024000072011014ID1108101955
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.