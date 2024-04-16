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علمنا الشامخ عهد السبع المثاني والأرض

4/16/2024 2:34:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أميمة الجبور

نجدد اليوم في السادس عشر من كل عام عهدنا المتين مع رايتنا الوطنية لنشد الوثاق ونؤكد أن العزيمة قوية شامخة ، وأن الأردنيين كرايتهم باسقي العزة والكرامة عظيمي الحب والولاء للقيادة والأرض والعروبة والإسلام ، تاريخهم مجيد وتليد ولتبقى راياتهم شاهدة وحاضرة عنوانا للفرح والشموخ ورمزا للحرية والكرامة والنصر .

ونحن الأردنيون نعشق ونكرم ونتغنى بكل خيط أحيك به هذا العلم الذي خضب بعرق الأرض وتطهر بدماء أبنائه وشهدائه وحمل بين طيات أمتعتهم وانتشوا الفرح فيه والدموع على اطرافه أينما ارتحلوا ليكون الدليل والشاهد الذي حمل الكرامة وهانت الأرواح لتفتديه ليصبح الهوية والكنية والاسم يتلى عليه السبع المثاني كجزء منه وكرامة من الله لجنوده الأعظم وشعبه الذي يراه عصيا قانيا على أعدائه وأبلجا أبيضا كطهر قبلته وانتمائه ومخضرا كربيع وتلال بلاده وسهولها .

وأخيرا تبقى مدارسنا أول معلم للوطنية والانتماء ،وينتمي بنا كل شعور للوطن منها ولأول صفوفها وأول مشهد رفع فيه العلم ، وتظل الذكريات ملتصقة وعالقة تتسابق مع حلم كل طالب رفع العلم وهيبته وجلاله وكأنه امتلك قدسية أمانة الوطن . ونتعاهد مع العلم والجيش أن تبقى الراية مشيدة خافقة تعتلي الأكتاف وتسكن الأرواح وتبسمل على القلوب والوطن .

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