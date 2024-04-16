الملك يستقبل رئيس مجلس الشورى السعودي



وتناول اللقاء العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين وقيادتيهما، وسبل توسيع التعاون في مختلف المجالات، وأهمية مواصلة التنسيق حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتم التأكيد على ضرورة إنهاء الحرب على غزة، التي أدت إلى تصعيد خطير في المنطقة، وأهمية حماية المدنيين، وزيادة المساعدات الإنسانية وإيصالها بشكل مستدام.

وحضر اللقاء رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، ورئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، والسفير السعودي في عمان نايف بن بندر السديري.

MENAFN16042024000072011014ID1108101953