Thursday, 18 April 2024 10:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأميرة بسمة: ظاهرة تسول الأطفال خطرة تؤدي لاستغلالهم ويجب معالجة أسبابها

4/16/2024 2:34:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هديل غبّون أكدت الأميرة بسمة بنت طلال، الرئيسة الفخرية لمؤسسة إنقاذ الطفل الأردن، خطورة ظاهرة تسوّل الأطفال واستغلالهم كنوع من أنواع الاتجار بالبشر، مشددة على أهمية التصدي لهذه الظاهرة من منظور شمولي، ومعالجة أسبابها وتفعيل القوانين الوطنية التي كفلت حقوق الطفل وحمايته وكفلها الدستور الأردني.
وجاءت دعوة الأميرة خلال رعايتها اختتام مشروع "تعزيز قدرة الأنظمة الوطنية لحماية وصيانة حقوق الأطفال في وضعية الشوارع والتسول" أمس، الذي نفذته مؤسسة إنقاذ الطفل الأردن ومركز العدل للمساعدة القانونية، في وقت أظهرت فيه دراسة أجريت ضمن المشروع على عينة بحثية في مراكز الرعاية والتأهيل، أن 70 % من الأطفال المتسولين هم من المتسربين من المدارس، وأن 29 % أميّين، وأن 86 % منهم دخلوا مراكز الرعاية وإعادة تأهيل المتسولين أكثر من مرّة.
وشددت سموها، على أهمية إيجاد برامج وتدخلات ورعاية فعّالة تضمن سحب هؤلاء الأطفال بشكل دائم من الشوارع والطرقات، وعدم عودتهم إلى وضعية التسول، بوصفهم من أكثر الفئات ضعفا وهشاشة وعرضة للاستغلال، فيما رأت بأن العمل بروح الفريق لتغيير النهج في التعامل مع هذه الفئة، وتعزيز منظومة حماية قائمة على الحقوق، بما يراعي كرامة الأطفال، من أولويات العمل لمكافحة الظاهرة.
وفيما أشادت بجميع الشركاء الوطنيين العاملين في مجال حماية الطفل، لاسيما وزارة التنمية الاجتماعية والجهاز القضائي، لدورهم بحماية وصون حقوق هذه الفئة من الأطفال المعرضين للإساءة، وكذلك الاتحاد الأوروبي الداعم للبرنامج، اعتبرت أن اختتام المشروع هو من سلسلة إنجازات عديدة تواصل تحقيقها مؤسسة إنقاذ الطفل الأردن بحماية الطفولة ومناصرتها، وبالتزامن مع احتفال المؤسسة هذا العام بمرور 50 عاما على تأسيسها.
من جهتها، أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، إيلاء الوزارة ملف الأطفال المتسولين والعاملين للحماية والرعاية، أولوية قصوى ضمن جهود الوزارة وتطويرها لآليات عملها، للحد من حالات التسول عبر التدخلات والإجراءات التي وفرتها والمتمثلة بزيادة عدد الحملات اليومية وتكثيفها في جميع أنحاء المملكة، وزيادة نطاق المسارات المخصصة للحملات في عمان، والحد من تكفيل المتسولين المضبوطين.
ونوهت في حديثها إلى أهمية ونوعية القرار القضائي الذي نشر أمس والمتعلق بالحكم بالحبس 7 سنوات بالأشغال المؤقتة على "مسخّر"، "شغّل" ولديه القاصران في أعمال التسول وإرغامهما على ترك المدرسة، بموجب العقوبات التي فرضتها أحكام قانون منع الاتجار بالبشر، وتكييف التسول على أنه جريمة اتجار.
وتحدثت بني مصطفى، عن تطوير إجراءات الوزارة في التعامل مع التسول، بما في ذلك وضع الكاميرات في الشوارع، وعن أهمية تفعيل الأحكام ذات المدد الطويلة لضمان عدم عودة المتسولين إلى الشارع خلال مدة قصيرة، وضمان إتمام إجراء التدخلات المطلوبة أثناء تواجد كوادر الوزارة، بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين، بخاصة السلطة القضائية والأمن العام والهيئات ذات العلاقة.
وأشارت بني مصطفى إلى تغليظ العقوبات المتعلقة بالتسول في المادة (389) من قانون العقوبات الأردني، وتشكيل لجنة تنسيقية عليا بالتعاون مع المجلس القضائي لمناقشة المعوقات والتحديات التي تواجه تطبيق القوانين ومحاولة تذليلها، والسير بتوحيد إجراءات الضبط الخاصة بالأحداث في أنحاء المملكة كافة، فضلا عن وجود خطط سنوية وشهرية لمكافحة التسول، وأن هذه الإجراءات، ساهمت بانخفاض واضح وملموس في أعداد المكررين لعمليات التسول، والمضبوطين من البالغين والأحداث منذ بداية العام الحالي والأعوام 2023-2022.
بدوره، قال نائب مدير التعاون الدولي في بعثة الاتحاد الأوروبي تيبوه موير، إن ضمان حقوق الأطفال وإبعادهم عن الشوارع، أمر بالغ الأهمية من أجل مجتمع عادل وبناء مستقبل أفضل لهم وللأردن، مؤكدا التزام الاتحاد الأوروبي بدعم المبادرات التي توفر الفرص والحماية لجميع الأطفال، والدور الذي يمكن أن تلعبه منظمات المجتمع المدني في محاربة الفقر، باعتباره سببا في تسوّل الأطفال.
في الأثناء، دعت المديرة التنفيذية لمؤسسة إنقاذ الطفل الأردن ديالا الخمرة، إلى ضرورة توحيد الجهود لتوفير الحماية لهذه الفئة من الأطفال، وضمان حقهم في طفولة سعيدة وآمنة، وضمان حقوقهم الأساسية في البقاء والنماء والتعليم والمشاركة.
وأكدت على مطالب منظمة "إنقاذ الطفل العالمية"، بضرورة الوقف الفوري للحرب في غزة، ووقف القتل المستمر للأطفال والنساء، مؤكدة أن المنظمة كانت وما تزال مناصرة لحقوق الأطفال وتسعى لإحداث تغيير جذري في حياتهم.
أما مديرة مركز العدل للمساعدة القانونية هديل عبد العزيز، فقالت إن المركز سيتخذ مع الشركاء في ضوء نتائج المشروع وتوصيات الدراسة، خطوات وإجراءات ستسهم بترجمة التشريعات والإستراتيجيات لتحسين واقع الأطفال وأسرهم، وأن المركز سينفذ مخرجات المشروع مع الشركاء، معتبرة بأن الحاجة لتعديل التشريعات بشكل مستمر، ليست بالأولوية القصوى قياسا على التطبيق الفعّال لهذه التشريعات.
وأظهرت دراسة تحت عنوان "بين الطرقات: أصوات الأطفال المستغلين في التسول"، أن غالبية الأطفال الذين انخرطوا بالتسول، بتأثير من المحيط العائلي، وفقدان أحد الوالدين، وتخلي المعيل عن مسؤولياته في توفير الرعاية، وأن أكثر من 70 % منهم خارج المدرسة، وأن نحو 86 % من الأطفال المتسولين، دخلوا مراكز رعاية المتسولين أكثر من مرة.
وتناولت الدراسة التي اعتبرت مؤشرا منهجيا مهما، تشخيص واقع التسوّل للأطفال، أوضاع 94 طفلا وطفلة، تمت مقابلاتهم في مراكز الرعاية وإعادة التأهيل للمتسولين، أظهرت أن 14 % منهم دخلوا المراكز للمرة الأولى، وأن 51 % منهم دخلوا المراكز بمعدل مرتين إلى 6 مرات ، بينما دخل المراكز لأكثر من 10 مرات 24 % منهم.
وعن الوضع الأكاديمي لعينة الدراسة، فقد تبين أن 29 % منهم لم يلتحقوا بالمدرسة نهائيا، وأن 30 % منهم على مقاعد الدراسة، وأن الغالبية العظمى بواقع 70 % منهم هم من المتسربين من المدارس، مشيرة إلى أن 34 % من أطفال العينة يعتبرون المسؤولين الرئيسيين عن إعالة أسرهم، وأن 45 % منخرطون في واحدة من أشكال عمل الأطفال.
وأوصت بضرورة تعزيز إجراءات جمع الأدلة والتحري والاستدلال في جرائم التسول، وإجراء مراجعة لقانون مراقبة سلوك الأحداث، وربط ملف الطفل المحتاج للحماية والرعاية في أوضاع التسول مع منظومة العدالة الجزائية للبالغين، وتعزيز فعالية تدابير الحماية في حالات التسول، وتفعيل دور قاضي تنفيذ الحكم لمتابعة تنفيذ تدابير الحماية.
كما أوصت الدراسة، بضرورة تعزيز الحماية التشريعية للحدث العامل خلافاً للتشريعات، وتوسيع نطاق الحماية من التسول في قانون العقوبات، وتعزيز المشاركة المجتمعية في مكافحة التسول.
وأوصت دراسة تحليل الإطار القانوني لحماية الأطفال في أوضاع التسول، بمراجعة شمولية لإجراءات العمل الحالية والأدلة الصادرة، بما يتوافق مع الأدلة المتعلقة بإدارة الحالة وتعزيز آليات المسائلة وضمان حقوق الأطفال المستغلين في التسول، وإنشاء مراكز متابعة نهارية في مواقع متعددة، وفقا لمناطق تمركز الأطفال والأسر الممتهنة للتسول.
ودعت إلى أتمتة قاعدة البيانات الخاصة بالأطفال وأسرهم لضمان صحة المعلومات، وضمان توفير التدخلات اللازمة وتطوير آلية تنفيذ برامج الرعاية الوالدية.
واشتملت الفعالية على عرض الإطار التشريعي لمكافحة التسول والإطار المؤسسي، إضافة إلى عرض فيديوهات قصيرة تمثيلية عن أوضاع الأطفال في حالة التسول، كما اختتمت الفعالية بجلسة حوارية شارك بها كلا من د. أحمد الحراسيس من دائرة الإفتاء، ود. حنان الخلايلة مديرة وحدة حقوق الإنسان في وزارة العدل، ومديرة وحدة التطوير التشريعي في المجلس الوطني لشؤون الأسرة نائلة الصرايرة، وكذلك مدير وحدة مكافحة التسول في وزارة التنمية الاجتماعية د. عبد الباسط الخوالدة.

MENAFN16042024000072011014ID1108101950

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث