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التنفيذي للتحديث الاقتصادي: مبادرات لقطاع التدريب المهني والتقني

4/16/2024 2:34:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هبة العيساوي عمان– أظهر البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023-2025) عددا من المبادرات والأولويات لقطاع التدريب المهني والتقني والتشغيل، والأهداف المستدامة المرجوة منها.
ووفقا للبرنامج فإن المبادرة الأولى، هي إيجاد إطار حوكمة للقطاع ضمن أفضل الممارسات العالمية والجهة المسؤولة عن التنفيذ هي وزارة العمل.
وبالنسبة لأهداف التنمية المستدامة منها هو إعداد دراسات تقييم الأثر للبرامج المرتبطة في سوق العمل، وإعداد إستراتيجية لقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني، وإعداد خطة تنفيذية لسياسة إدماج النوع الاجتماعي بما يعزز رفع مشاركة المرأة الاقتصادية.
أما المبادرة الثانية وهي تعزيز الإرشاد المهني والوظيفي، وهدفها مراجعة وتحديث وتوحيد الإستراتيجية الوطنية للتوجيه والإرشاد المهني والوظيفي في قطاعي التعليم والتدريب المهني والتقني والتشغيل.
في حين أن المبادرة الثالثة هي لتعزيز البنية التحتية التدريبية ومواكبة التقنيات والتكنولوجيا العالمية، وهدفها إنشاء المراكز المهنية المتميزة.
وأما المبادرة الرابعة فهي توفير فرص عمل مستدامة للشباب والشابات، أهدافها إنشاء الفروع / الوحدات الإنتاجية في المحافظات، ودعم مشاريع التدريب المهني والتقني مشاريع جديدة مشاريع قائمة/ استكمال دفع دعم الأجور، والبرنامج الوطني للتشغيل، وتشجيع المرأة على العمل الحر.
فيما كانت المبادرة الخامسة لدعم تنفيذ الاطار الوطني الأردني للمؤهلات، وتهدف لإعداد إطار وطني والتشريعات ذات العالقة.
وشملت المبادرة السادسة، مواءمة مخرجات التعليم والتدريب المهني والتقني مع متطلبات سوق العمل، وتهدف لإنشاء مجالس المهارات القطاعية وتعزيز دورها، وانشاء نظام معلومات موحد لربط مخرجات التعليم بسوق العمل.
في حين تضمنت المبادرة السابعة، إيجاد إطار حوكمة للقطاع ضمن أفضل الممارسات العالمية، عبر إعداد دراسات تقييم الأثر للبرامج المرتبطة في سوق العمل والتحديث المستمر.
وتضمنت المبادرة الثامنة تعزيز الإرشاد المهني والوظيفي، عبر تطبيق مخرجات الإستراتيجية الوطنية للتوجيه والإرشاد المهني والوظيفي، في قطاعي التعليم والتدريب المهني والتقني والتشغيل.
فيما كانت المبادرة التاسعة لتعزيز البنية التحتية التدريبية ومواكبة التقنيات والتكنولوجيا العالمية، عبر إنشاء المراكز المهنية المتميزة، واستحداث معاهد تدريب مهني وتطوير القائم منها.
في حين تطرقت المبادرة العاشرة لتوفير فرص عمل مستدامة للشباب والشابات، وأهدافها إنشاء الفروع / الوحدات الإنتاجية في المحافظات ودعم مشاريع التدريب المهني والتقني والجديدة والقائمة.
وجاءت المبادرة الحادية عشرة لدعم تنفيذ الإطار الوطني الأردني للمؤهلات، وأهدافها المستدامة هي إعداد إطار وطني للاعتراف بالخبرات السابقة.
وكانت المبادرة الثانية عشرة لمواءمة مخرجات التعليم والتدريب المهني والتقني مع متطلبات سوق العمل، عبر إنشاء مجالس المهارات القطاعية وتعزيز دورها، وانشاء نظام معلومات موحد لربط مخرجات التعليم بسوق العمل.
في حين تضمنت المبادرة الثالثة عشرة إيجاد إطار حوكمة للقطاع ضمن أفضل الممارسات العالمية، وأهدافها المستدامة إعداد دراسات تقييم الأثر للبرامج المرتبطة في سوق العمل، فيما شملت المبادرة الرابعة عشرة تعزيز الإرشاد المهني والوظيفي، عبر تطبيق مخرجات الإستراتيجية الوطنية للتوجيه والإرشاد المهني والوظيفي في قطاعي التعليم والتدريب المهني والتقني والتشغيل.
في حين تضمنت المبادرة الخامسة عشرة تعزيز البنية التحتية التدريبية ومواكبة التقنيات والتكنولوجيا العالمية، عبر تنفيذ برنامج تعزيز وتعزيز التعليم والتدريب التقني والمهني.

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