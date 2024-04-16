العمانيون يستهلكون مليون و408 آلاف دجاجة في رمضان

(MENAFN
- Alghad Newspaper) زايد الدخيل عمان- أكد مدير المسالخ في أمانة عمان الكبرى الدكتور شادي عثمان، أنه تم خلال شهر رمضان المبارك وعطلة عيد الفطر، معاينة وذبح 53 ألفا و228 رأسا من الأغنام، و3449 رأسا من الأبقار، بالإضافة إلى ذبح وتجهيز مليون و408 آلاف طير من الدواجن.
وأضاف الدكتور عثمان أنه تمت أيضا معاينة 3210 أطنان من اللحوم المبردة الطازجة المستوردة والمفرغة من الهواء، والأسماك. وقال إن الأمانة حددت دوام مسلخ عمان خلال شهر رمضان الماضي من الساعة السادسة صباحا حتى السادسة مساء، موضحا أنه كان هناك فريق تابع لدائرة المسالخ من أطباء بيطريين يرافق فرق التفتيش الموحد على الأسواق والمولات للتأكد من أختام اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك البشري، ومعالجة أي شكوى ترد حول اللحوم الحمراء والبيضاء.
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