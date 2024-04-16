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العمانيون يستهلكون مليون و408 آلاف دجاجة في رمضان

4/16/2024 2:34:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) زايد الدخيل عمان- أكد مدير المسالخ في أمانة عمان الكبرى الدكتور شادي عثمان، أنه تم خلال شهر رمضان المبارك وعطلة عيد الفطر، معاينة وذبح 53 ألفا و228 رأسا من الأغنام، و3449 رأسا من الأبقار، بالإضافة إلى ذبح وتجهيز مليون و408 آلاف طير من الدواجن.
وأضاف الدكتور عثمان أنه تمت أيضا معاينة 3210 أطنان من اللحوم المبردة الطازجة المستوردة والمفرغة من الهواء، والأسماك. وقال إن الأمانة حددت دوام مسلخ عمان خلال شهر رمضان الماضي من الساعة السادسة صباحا حتى السادسة مساء، موضحا أنه كان هناك فريق تابع لدائرة المسالخ من أطباء بيطريين يرافق فرق التفتيش الموحد على الأسواق والمولات للتأكد من أختام اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك البشري، ومعالجة أي شكوى ترد حول اللحوم الحمراء والبيضاء.

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