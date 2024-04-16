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قدم البيانات الزراعية يعرقل مشاريع التطوير والتحديث في القطاع

4/16/2024 2:34:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عبدالله الربيحات عمان - فيما تزال مؤشرات وبيانات القطاع الزراعي قديمة وغير محدثة، كشف خبراء زراعيون أن توفير البيانات الدقيقة والحديثة تمكّن المسؤولين من اتخاذ قرارات مستنيرة ومبنية على أسس علمية، وتعد إحدى الوسائل التي يتم من خلالها التأكد من وصول الخدمات إلى طالبيها.
وأشار هؤلاء في تصريحات منفصلة لـ"الغد" إلى أن توفير البيانات والمؤشرات من شأنه أن يعزز الابتكار والتطوير التقني، ويمكّن المشاريع الزراعية من تسليح نفسها بأحدث التقنيات والابتكارات، ما يساهم في تحسين الإنتاجية وتقليل التكاليف وزيادة الربحية.
وأشاروا إلى أنه، وبفضل البيانات المحدثة، يمكن للمزارعين والمنتجين تحليل اتجاهات السوق وكذلك احتياجات المستهلكين، ما يساعدهم في تحسين إستراتيجيات التسويق وزيادة فرص البيع.
وفي السياق، قال سفير الأمم المتحدة للأغذية سابقا، والخبير الدولي في الأمن الغذائي فاضل الزعبي، إن توفير البيانات الدقيقة والحديثة الخاصة بالقطاع الزراعي تمكن المسؤولين من اتخاذ قرارات مستنيرة ومبنية على أسس دقيقة، كما يساعد تحديث البيانات في مراقبة وتقييم أداء البرامج والمشاريع الزراعية، ما يتيح للمسؤولين فهم النقاط القوية والضعف واتخاذ الإجراءات التصحيحية عند الضرورة.
وأضاف الزعبي أن استخدام البيانات المحدثة يحسن عمليات التخطيط والتنظيم، ما يزيد من فعالية استخدام الموارد وتحسين الإنتاجية، لذا يمكن للبيانات المحدثة أن تسهم في صياغة السياسات العامة واتخاذ القرارات على مستوى الحكومة، وذلك من خلال توفير أدلة قوية تستند إلى الواقع وتعكس احتياجات وتطلعات القطاع الزراعي.
وزاد أن من أهم ما توفرة هذه البيانات لقطاعنا الزراعي ونشر البيانات المحدثة على الإنترنت، هو تعزيز مستوى الشفافية والمساءلة، حيث يمكن للجمهور والجهات المعنية الوصول إلى المعلومات ومراقبة تقدم البرامج والمشاريع الزراعية.
وأضاف أنه يمكن استخدام البيانات المحدثة لجذب الشركاء والجهات المهتمة للمشاركة في البرامج والمشاريع الزراعية لبرامج وخطط وزارة الزراعة ضمن رؤية التحديث الاقنصادي 3033، ما يعزز التعاون ويسهم في تحقيق الأهداف المشتركة.
وتابع أنه من خلال توفير بيانات دقيقة وشاملة على الإنترنت، نسهم في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، حيث يمكن للمجتمع المدني ووسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية مراقبة النشاطات الزراعية، والتأكد من شفافية إجراءات الإدارة وتوزيع الموارد، ما يعزز الحكم الرشيد والشمولية والمساواة في الوصول إلى الموارد والفرص في القطاع الزراعي، ويدعم التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
وقال الزعبي إن من الميزات الأخرى التي توفرها دقة البيانات، تعزيز الابتكار والتطوير التقني، إذ يمكن للمشاريع الزراعية تسليح نفسها بأحدث التقنيات والابتكارات، ما يساهم في تحسين الإنتاجية وتقليل التكاليف وزيادة الربحية، كما أن تحديث البيانات يساهم في مراقبة وتتبع تأثير التغيرات المناخية وانتشار الأمراض والآفات على النباتات والمحاصيل، ما يسمح باتخاذ التدابير الوقائية والتكيفية بشكل فعال في مملكتنا التي تواجه تحديا في الموارد الطبيعية وخاصة المياه.
واستطرد: "كما يمكن أن يسهم تحديث البيانات في تحسين إدارة الموارد الطبيعية والحد من الاستنزاف والتلوث، ما يعزز الاستدامة البيئية والاقتصادية للقطاع الزراعي".
وبين الزعبي أنه وبفضل البيانات المحدثة، يمكن للمزارعين والمنتجين تحليل الاتجاهات في السوق واحتياجات المستهلكين، ما يساعدهم في تحسين إستراتيجيات التسويق وزيادة فرص البيع، إضافة إلى تعزيز التواصل والتفاعل مع المجتمع المحلي، حيث يمكن للمزارعين والمنتجين بناء علاقات أقوى مع المجتمع المحلي، وتشجيع التواصل وتبادل المعرفة والخبرات.
وأكد أنه من خلال نشر البيانات على الإنترنت، يمكن للمزارعين والمنتجين التفاعل مع الأسواق العالمية وفهم اتجاهات الطلب العالمي، ما يساعدهم على تطوير منتجات تلبي احتياجات السوق العالمية.
من جهته، بين الباحث والخبير في الشؤون الزراعية والتنموية حسان العسوفي، أن البيانات عامل مهم وركيزة أساسية في رسم الخطط والمشاريع الزراعية وغيرها، فهي تقدم لراسمي الخطط وأصحاب القرار تصورا واضحا عن أهمية أي مشروع أو دراسة، وعليه تكون الخطط أكثر نجاحا ونتائجها مرضية.
وأضاف أنه بناء على ذلك، لا بد من التحديث المستمر لقواعد البيانات والأرقام الإحصائية، كونها متغيرات مع الزمن؛ لبناء المشاريع والبرامج الناجحة، إذ لا بد من مبررات تساعد في تنفيذها وتوفير التمويل الخاص بها، وهذا يتأتى من خلال توفير بيانات واضحة وحقيقية عن متطلبات وضرورات أي مشروع.
وقال العسوفي إن البيانات والأرقام الدقيقة سبيل نجاح في توفير التمويل وتنفيذ المشاريع بكل سهولة، ما ينعكس على مخرجات المشاريع المنفذة.
بدوره بين مدير عام اتحاد المزارعين محمود العوران، أن تحديث البيانات يعد إحدى الوسائل التي يتم من خلالها التأكد من وصول الخدمات إلى طالبيها، أو الإجابة عن أي استفسار، مبينا أن تلك البيانات ذات قيمة وأهمية في الأحداث السياسية والوبائية، حيث تبين ذلك خلال أزمة كورونا الأخيرة، كما تتأتى أهمية قاعدة البيانات لتلبية احتياجات صانع القرار، من مختلف الجهات الرسمية ذات العلاقة، وتسهيل التواصل مع القطاعين العام والخاص.

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