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إيهود باراك: نتنياهو عبد لوزرائه العنصريين- (فيديو)

4/16/2024 2:33:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) صرح رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك للقناة التلفزيونية الإخبارية الفرنسية LCI أن“رئيس وزراء الاحتلال الحالي بنيامين نتنياهو تحت تأثير وزرائه المسيحانيين (اليهود) العنصريين لحماية مكانته في السلطة، ولأنه لا يريد فقدان السيطرة على البلد. وقد تحوّلَ إلى أشبه بعبد لدى هؤلاء الوزراء الاستعباديين، الذين يفرضون خياراتهم عليه، مع أن الخيار الأفضل لإسرائيل هو العمل إلى جانب الحلفاء الأمريكيين. ولكن على العكس من ذلك فهؤلاء الوزراء يريدون مزيداً من التصعيد نحو حرب أوسع لتسريع مجيء المسيح المخلص”!.



وتجدر الإشارة إلى أن المشيح أو المِسّيّا بالعبرية، ومعناها المسيح، في الإيمان اليهودي هو“إنسان مثالي من نسل الملك داود، يبشر بنهاية العالم ويخلص الشعب اليهودي”.-(وكالات)

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