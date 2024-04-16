غزة.. توغل إسرائيلي واستهداف مساجد ومدارس تؤوي نازحين



وأفاد مراسل الأناضول، نقلا عن شهود عيان، بأن آليات عسكرية إسرائيلية توغلت بشكل مفاجئ وبشكل محدود في مناطق شرق جباليا وشمال بلدة بيت لاهيا وشرق بلدة بيت حانون وسط إطلاق نار وقصف مدفعي كثيف.



وذكر الشهود، أن الاتصالات انقطعت عن المنطقة التي توغلت فيها القوات الإسرائيلية في بلدة بيت حانون وشمال غرب بيت لاهيا.



وأشاروا إلى أن القوات الإسرائيلية حاصرت مدارس تؤوي نازحين في بلدة بيت حانون وطلبت من جميع الشبان والرجال فيها بالخروج بشكل منفرد والتجرد من ملابسهم.



وأفادت مصادر محلية للأناضول، بأن الجنود الإسرائيليين أقاموا مركز تحقيق خلف مدرسة "مهدية الشوا" في بيت حانون واقتادوا الشبان والرجال المعتقلين إليه لاحتجازهم والتحقيق معهم.



وذكرت المصادر أن القوات الإسرائيلية أجبرت النساء والفتيات "تحت تهديد السلاح" على مغادرة مراكز الإيواء والتوجه خارج بلدة بيت حانون.



وفي السياق ذاته، أفاد نازحون فلسطينيون من بيت حانون بأن الجيش الإسرائيلي أجبر جميع العائلات في البلدة على مغادرتها واعتقل عشرات الشبان والأطفال وكبار السن.



وبذلك يعمل الجيش الإسرائيلي على إفراغ بلدة بيت حانون الحدودية من سكانها الذين عادوا إليها خلال الأشهر الماضية بعد انسحابه منها.



وفي بلدة جباليا، توغل الجيش الإسرائيلي مئات الأمتار شرق البلدة وقصف بشكل كثيف المناطق المحاذية لمواقع توغله، وفق شهود عيان.



وقال جهاز الدفاع المدني الفلسطيني في بيان، إن المقاتلات الإسرائيلية قصفت مسجد "شهداء الفاخورة" ومنزلا يجاوره يعود لعائلة "ناجي" في مخيم جباليا، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.



وفيما يتعلق بتطورات العملية العسكرية الإسرائيلية وسط قطاع غزة، أفاد شهود للأناضول، بأن الطائرات الإسرائيلية شنت سلسلة غارات منذ الفجر على شمال مخيم النصيرات ومدينة دير البلح.



وحسب مصادر طبية، فإن القصف الإسرائيلي على مخيم النصيرات أسفر عن تضرر "مسجد سلمان" ومقتل إمامه عيسى مقداد.



وفي مناطق جنوب القطاع، قتل 4 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في حي "تل السلطان" غرب مدينة رفح، وفق مصادر طبية.



كما استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية أراض زراعية في منطقتي "حي الزهور" و"خربة العدس" شمال رفح.



ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه المدمرة على القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والتي خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.



وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين.-(الأناضول)