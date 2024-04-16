حصيلة شهداء حرب الإبادة على غزة تقترب من 34 ألفا

حصيلة شهداء حرب الإبادة على غزة تقترب من 34 ألفا
التاريخ
4/16/2024 2:33:55 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أفادت وزارة الصحة في غزةبأن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر في القطاع منذ أمس راح ضحيتها 46 شهيداو110 مصابين.
وقالت الوزارة إنه معالحصيلة الجديدة ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي في القطاع إلى 33 ألفا و843شهيدا و76 ألفا و575 مصابا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
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