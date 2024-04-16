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حصيلة شهداء حرب الإبادة على غزة تقترب من 34 ألفا

4/16/2024 2:33:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أفادت وزارة الصحة في غزةبأن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر في القطاع منذ أمس راح ضحيتها 46 شهيداو110 مصابين.
وقالت الوزارة إنه معالحصيلة الجديدة ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي في القطاع إلى 33 ألفا و843شهيدا و76 ألفا و575 مصابا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

MENAFN16042024000072011014ID1108101942

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