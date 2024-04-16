الاحتلال يعتقل 8270 فلسطينيا بالضفة منذ 7 أكتوبر

(MENAFN
- Alghad Newspaper) اعتقل الجيشالإسرائيلي 25 فلسطينيا بالضفة الغربية، ما يرفع الإجمالي إلى 8270 منذ 7 أكتوبر/ تشرينالأول الماضي.
وبحسب بيان مشتركلهيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، تركزت عمليات الاعتقالفي محافظات قلقيلية، والخليل، وجنين، في حين توزعت بقية الاعتقالات على محافظتيبيت لحم، والقدس.
وتواصل قوات الاحتلالتنفيذ عمليات اقتحام تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحقّالمعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازلالمواطنين.
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