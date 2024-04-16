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الاحتلال يعتقل 8270 فلسطينيا بالضفة منذ 7 أكتوبر

4/16/2024 2:33:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اعتقل الجيشالإسرائيلي 25 فلسطينيا بالضفة الغربية، ما يرفع الإجمالي إلى 8270 منذ 7 أكتوبر/ تشرينالأول الماضي.
وبحسب بيان مشتركلهيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، تركزت عمليات الاعتقالفي محافظات قلقيلية، والخليل، وجنين، في حين توزعت بقية الاعتقالات على محافظتيبيت لحم، والقدس.

وتواصل قوات الاحتلالتنفيذ عمليات اقتحام تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحقّالمعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازلالمواطنين.

MENAFN16042024000072011014ID1108101941

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