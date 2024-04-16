حكومة الاحتلال: لا نستبعد الانزلاق لحرب إقليمية

حكومة الاحتلال: لا نستبعد الانزلاق لحرب إقليمية
التاريخ
4/16/2024 2:33:55 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) نقلت صحيفة "معاريف"العبرية عن وزير الهجرة والاستيعاب الإسرائيلي أوفير سوفير قوله إن "الحكومةلا تستبعد الانزلاق إلى حرب إقليمية".
وأضاف سوفير: "نحنفي مواجهة واقع لا يمكن تقبله بعد الهجوم الإيراني وعلينا أن نغير المعادلة".
وتابع: "علينادراسة جميع أنواع المبادئ التي كانت في قلب المفهوم الأمني لإسرائيل قبل 7أكتوبر/ تشرين الأول الماضي".
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