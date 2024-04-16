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حكومة الاحتلال: لا نستبعد الانزلاق لحرب إقليمية

4/16/2024 2:33:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نقلت صحيفة "معاريف"العبرية عن وزير الهجرة والاستيعاب الإسرائيلي أوفير سوفير قوله إن "الحكومةلا تستبعد الانزلاق إلى حرب إقليمية".
وأضاف سوفير: "نحنفي مواجهة واقع لا يمكن تقبله بعد الهجوم الإيراني وعلينا أن نغير المعادلة".

وتابع: "علينادراسة جميع أنواع المبادئ التي كانت في قلب المفهوم الأمني لإسرائيل قبل 7أكتوبر/ تشرين الأول الماضي".

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