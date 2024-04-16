50 مشاركا بمهرجان نوفا في 7 أكتوبر أقدموا على الانتحار

MENAFN - Alghad Newspaper)أقدم نحو 50 شخصا من المشاركين في "مهرجان نوفا" الموسيقي الذي نظم قرب كيبوتس رعيم في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بالتزامن مع من هجوم حركة المقاومة الإسلامية حماس، أقدموا على الانتحار.



جاء ذلك بحسب ما كشف أحد الناجين من المواجهات التي اندلعت بين المقاومة وقوات الأمن الإسرائيلية خلال هجوم "طوفان الأقصى"، في تصريحات أمام لجنة رقابة الدولة البرلمانية.



وعقدت اللجنة التي يترأسها عضو الكنيست عن "ييش عتيد"، ميكي ليفي، اليوم الثلاثاء، جلسة لمناقشة "الصعوبات البيروقراطية التي يعاني منها الناجون من المجزرة في مهرجان نوفا، في طريقهم لتلقي المساعدة والعلاج من السلطات".



وخلال الجلسة، قال غاي بن شمعون وهو أحد الأشخاص الذين شاركوا في المهرجان الموسيقي، إن "هناك ما يقرب من 50 حالة انتحار من (الأشخاص الذين شاركوا في) نوفا" وذلك من جراء مضاعفات أثر الصدمة النفسية التي لحقت بهم.

ولفت إلى أن هذا المعطى كان صحيحا قبل نحو شهرين، مشيرا إلى إمكانية ارتفاعه خلال هذه الفترة، وقال إن هناك العديد من الأشخاص الذين تم إدخالهم قسرًا إلى المشافي، في ظل أوضاعهم الصحية الصعبة.

وكانت صحيفة "هآرتس" قد كشفت أن مروحية عسكرية إسرائيلية هي من أطلق النار على إسرائيليين من المشاركين في "مهرحان نوفا" خلال محاولتها استهداف مقاتلين في فصائل المقاومة الفلسطينية وصلوا إلى مكان الحفل.



وذكرت "هآرتس" أن تقييمات المؤسسة الأمنية أظهرت أن "مروحية قتالية تابعة للجيش الإسرائيلي، وصلت إلى مكان الحفل وأطلقت النار على منفذي هجمات هناك، وكما يبدو أصابت أيضًا بعض المشاركين في المهرجان".



وبحسب شرطة الاحتلال الإسرائيلي، قُتل نحو 364 شخصا من المشاركين في المهرجان الموسيقي. وكالات

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