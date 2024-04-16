حزب الله يعلن قصف قاعدة ميرون وقيادة لواء إسرائيلي

حزب الله يعلن قصف قاعدة ميرون وقيادة لواء إسرائيلي
التاريخ
4/16/2024 2:33:55 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال حزب الله اللبناني، اننا قصفنا مقر قيادة اللواء الشرقي 769 في كريات شمونة بصواريخ الكاتيوشا.
استهدفنا مقر وحدة المراقبة الجوية في ميرون بالأسلحة الصاروخية والمدفعية.-(وكالات)
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