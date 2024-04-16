الأمم المتحدة تعتزم توجيه نداء لجمع 2.8 مليار دولار لصالح غزة والضفة الغربية

MENAFN - Alghad Newspaper) أعلن منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية، أن المنظمة الأممية ستوجه الأربعاء، نداء لجمع 2.8 مليار دولار؛ بهدف مساعدة السكان الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة خلال 2024.



وقال أندريا دي دومينيكو في مؤتمر صحفي عبر الفيديو: "سننشر غدا النداء للجهات المانحة حتى نهاية العام. مع المجموعات الإنسانية، نطلب 2.8 مليار دولار؛ لمساعدة ثلاثة ملايين شخص تم تحديدهم في الضفة الغربية وغزة".

وأضاف: "بالتأكيد، 90% (من المبلغ) مخصصة لغزة" موضحا أن الخطة الإنسانية للعام 2024 قدرت بداية بأربعة مليارات دولار، لكنها خفضت إلى 2.8 مليار دولار؛ بسبب صعوبة إيصال المساعدات الإنسانية.



وبعد بضعة أيام من بدء الحرب على قطاع غزة، وجهت الأمم المتحدة نداء عاجلا أول لجمع 294 مليون دولار.



وتم تعديل النداء بداية تشرين الثاني/نوفمبر؛ ليرفع إلى 1.2 مليار دولار، بهدف تلبية الحاجات الأكثر إلحاحا لنحو 2.7 مليون شخص في الأراضي الفلسطينية (2.2 مليون في غزة، و500 ألف في الضفة الغربية) وذلك للفترة الممتدة حتى نهاية 2023.

-(وكالات)