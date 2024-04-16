Thursday, 18 April 2024 10:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأمم المتحدة تعتزم توجيه نداء لجمع 2.8 مليار دولار لصالح غزة والضفة الغربية

4/16/2024 2:33:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية، أن المنظمة الأممية ستوجه الأربعاء، نداء لجمع 2.8 مليار دولار؛ بهدف مساعدة السكان الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة خلال 2024.


وقال أندريا دي دومينيكو في مؤتمر صحفي عبر الفيديو: "سننشر غدا النداء للجهات المانحة حتى نهاية العام. مع المجموعات الإنسانية، نطلب 2.8 مليار دولار؛ لمساعدة ثلاثة ملايين شخص تم تحديدهم في الضفة الغربية وغزة".
وأضاف: "بالتأكيد، 90% (من المبلغ) مخصصة لغزة" موضحا أن الخطة الإنسانية للعام 2024 قدرت بداية بأربعة مليارات دولار، لكنها خفضت إلى 2.8 مليار دولار؛ بسبب صعوبة إيصال المساعدات الإنسانية.


وبعد بضعة أيام من بدء الحرب على قطاع غزة، وجهت الأمم المتحدة نداء عاجلا أول لجمع 294 مليون دولار.


وتم تعديل النداء بداية تشرين الثاني/نوفمبر؛ ليرفع إلى 1.2 مليار دولار، بهدف تلبية الحاجات الأكثر إلحاحا لنحو 2.7 مليون شخص في الأراضي الفلسطينية (2.2 مليون في غزة، و500 ألف في الضفة الغربية) وذلك للفترة الممتدة حتى نهاية 2023.
-(وكالات)

MENAFN16042024000072011014ID1108101935

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث