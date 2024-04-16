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9 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف سيارة للشرطة وسط غزة

4/16/2024 2:33:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استشهد 9 فلسطينيين وأصيب آخرون، مساء اليوم الثلاثاء، في قصف إسرائيلي استهدف سيارة للشرطة بحي التفاح وسط مدينة غزة.


ودان مكتب الإعلام الحكومي في غزة جريمة الاحتلال بقصف سيارة الشرطة خلال مهامهم الاعتيادية في تنظيم السوق وحركة المواطنين.


وقال المكتب في بيان له،“نرى في تكرار استهداف وقصف جيش الاحتلال للكوادر الخدماتية والشرطية عملا إجراميا، يهدف من خلاله الاحتلال الإسرائيلي إرباك الجبهة الداخلية وإحداث حالة من الفوضى، ومنع أي محاولة لتسيير حياة المواطنين وتقديم الإغاثة لأبناء الشعب الفلسطيني.


وأكد أن لهذه الكوادر حماية وفق اتفاقيات جنيف، وهي تؤدي واجبها الإنساني والمهني، ما يجعل من قصفها جريمة إسرائيلية مركبة تعكس استهتارا بالقانون الدولي الإنساني، مشددا على أن كل مساعي ومحاولات الاحتلال لضرب الجبهة الداخلية، لن تحقق هدفها ولن تنجح في خلق حالة من الفراغ والفلتان الأمني.-(وكالات)

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