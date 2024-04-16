وزير البحرية الأميركي: أنفقنا مليار دولار لإحباط الهجمات على سفننا

وزير البحرية الأميركي: أنفقنا مليار دولار لإحباط الهجمات على سفننا
التاريخ
4/16/2024 2:33:53 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال وزير البحرية الأميركي كارلوس ديل تورو إن الولايات المتحدة أنفقت مليار دولار لإحباط 130 هجوما على سفنها بالشرق الأوسط خلال الأشهر الـ6 الماضية.-(وكالات)
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