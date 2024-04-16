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وزير البحرية الأميركي: أنفقنا مليار دولار لإحباط الهجمات على سفننا

4/16/2024 2:33:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال وزير البحرية الأميركي كارلوس ديل تورو إن الولايات المتحدة أنفقت مليار دولار لإحباط 130 هجوما على سفنها بالشرق الأوسط خلال الأشهر الـ6 الماضية.-(وكالات)

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