لافندر: آلة الذكاء الاصطناعي التي توجه القصف الإسرائيلي في غزة (3-2)

MENAFN - Alghad Newspaper) ترجمة: علاء الدين أبو زينة

يوفال أبراهام* - (مجلة 972+) 2024/4/4



"لم تكن هناك سياسة "صفر خطأ"



قال ب.، وهو ضابط مخابرات إسرائيلي كبير استخدم برنامج "لافندر" لمجلة "972+" و"لوكال كول"، إنه في الحرب الحالية، لم يكن مطلوبًا من الضباط مراجعة تقييمات نظام الذكاء الاصطناعي بشكل مستقل، من أجل توفير الوقت وتمكين الإنتاج الضخم للأهداف البشرية بلا عوائق.

وأضاف ب.: "كان كل شيء إحصائيا، وكان كل شيء دقيقًا - كان جافا جدا". وأشار إلى أنه سُمح بهذا النقص في الإشراف البشري على الرغم من الفحوصات الداخلية التي تظهر أن حسابات "لافندر" كانت تعد دقيقة في 90 في المائة من المرات فحسب. وبعبارة أخرى، كان معروفًا مسبقًا أن 10 في المائة من الأهداف البشرية التي تقرر اغتيالها لم تكن أعضاء في الجناح العسكري لحركة "حماس" على الإطلاق.

على سبيل المثال، أوضحت المصادر أن آلة "لافندر" أشّرت أحيانًا، مخطئة، على أفراد لديهم أنماط اتصال مشابهة لنشطاء معروفين من "حماس" أو "الجهاد الإسلامي في فلسطين" -بما في ذلك عمال الشرطة والدفاع المدني، وأقارب الناشطين، والسكان الذين تصادَف أن لديهم اسمًا ولقبًا مطابقين لاسم أحد النشطاء، وسكان غزة الذين استخدموا جهازًا كان في السابق يخص أحد عناصر "حماس".

وقال أحد المصادر الذي ينتقد عدم دقة "لافندر": "إلى أي مدى يجب أن يكون الشخص قريبًا من "حماس" (حتى تعتبره آلة الذكاء الاصطناعي) تابعًا للمنظمة؟ إنها حدود غامضة. هل الشخص الذي لا يتقاضى راتبًا من "حماس"، ولكنه يساعدها في كل أنواع الأمور، ناشط في "حماس"؟ هل يُعتبر شخص كان في "حماس" في الماضي، لكنه لم يعد فيها اليوم، ناشطًا في "حماس"؟ كل من هذه السمات -الخصائص التي قد تؤشر عليها الآلة باعتبارها مشبوهة- غير دقيقة.

ثمة مشاكل مماثلة تتعلق بقدرة آلات توليد الأهداف على تقييم الهاتف الذي يستخدمه فرد تم وضع علامة عليه للاغتيال. وقال المصدر: "في الحرب، يغير الفلسطينيون هواتفهم كل الوقت. الناس يفقدون الاتصال بعائلاتهم، ويعطون هواتفهم لصديق أو زوجة، وربما يفقدون هواتفهم. لا توجد طريقة للاعتماد بنسبة 100 في المائة على الآلية التلقائية التي تحدد أي رقم (هاتف) يعود لمن".

ووفقًا للمصادر، كان الجيش يعلم أن حدّا أدنى من الإشراف البشري لن يكتشف هذه الأخطاء. وقال مصدر استخدم "لافندر": "لم تكن هناك سياسة 'صفر خطأ'. تم التعامل مع الأخطاء إحصائيا. بسبب النطاق والحجم، كان البروتوكول هو أنه حتى لو كنت لا تعرف على وجه اليقين أن الآلة محقّة، فإنك تعرف أنه لا بأس بها من الناحية الإحصائية. لذلك تذهب معها".

وقال ب.، المصدر الرفيع: "لقد أثبتت الآلة نجاعتها. ثمة شيء بشأن النهج الإحصائي يضعك ضمن قاعدة ومعيار معينين. كان هناك قدر غير منطقي من (القصف) في هذه العملية. إنه شيء لا مثيل له في ذاكرتي. ولدي ثقة بآلية إحصائية أكبر بكثير من ثقتي بجندي فقد صديقًا قبل يومين. الجميع هناك، بمن فيهم أنا، فقدوا أشخاصًا في 7 تشرين الأول (أكتوبر). لقد فعلَت الآلة ذلك ببرود. وهذا جعل الأمر أسهل".

وقال مصدر استخباراتي آخر، دافع عن الاعتماد على قوائم القتل التي أعدها "لافندر" للمشتبه بهم الفلسطينيين، إن الأمر يستحق استثمار وقت ضابط المخابرات للتحقق من المعلومات فقط إذا كان الهدف قائدًا كبيرًا في "حماس". وقال "ولكن عندما يتعلق الأمر بمتشدد صغير، فإنك لا تريد استثمار جهد القوى العاملة ووقتهم في التحقق. في الحرب، ليس هناك وقت للتأكد من تجريم كل هدف. لذلك تكون على استعداد لتحمل هامش الخطأ الذي يأتي مع استخدام الذكاء الاصطناعي، والمخاطرة بإيقاع أضرار جانبية وموت مدنيين، والمغامرة بشن هجوم على أساس خاطئ، والتعايش مع ذلك".

وقال ب. إن سبب هذه الأتمتة هو استمرار الضغط والدفع من أجل توليد المزيد من الأهداف للاغتيال. وأضاف: "في يوم من دون أهداف (حيث يكون تصنيف السِّمات كافيًا للسماح بتوجيه ضربة)، كنا نهاجم على أساس عتبة استهداف أدنى. كنا نتعرض لضغوط مستمرة: 'اجلبوا لنا المزيد من الأهداف'. كانوا يصرخون بنا حقًا. لقد انتهينا من (قتل) الأهداف التي لدينا بسرعة كبيرة".

وأوضح ب. أنه عند خفض عتبة التصنيف التي يعتمدها "لافندر"، فإنه سيحدد المزيد من الأشخاص كأهداف للضربات. وقال: "في ذروته، تمكن النظام من توليد 37.000 شخص كأهداف بشرية محتملة. لكن الأرقام كانت تتغير طوال الوقت، لأن ذلك يعتمد على المعيار الذي تضعُه لتحديد مَن هو الناشط في "حماس". كانت هناك أوقات تم فيها تعريف ناشط "حماس" بشكل أوسع، وعندئذٍ بدأت الآلة في أن تجلب لنا جميع أنواع أفراد الدفاع المدني، وضباط الشرطة الذين سيكون من العار إلقاء القنابل عليهم. إنهم يساعدون حكومة "حماس"، لكنهم لا يعرِّضون الجنود الإسرائيليين للخطر".

وقال مصدر عمل مع فريق علوم البيانات العسكرية الذي درب "لافندر"، إن البيانات التي تم جمعها عن موظفي وزارة الأمن الداخلي التي تديرها "حماس"، والذين لا يعتبرهم المصدر مسلحين، تم إدخالها أيضًا في الآلة. وقال: "لقد انزعجتُ من حقيقة أنه عندما تم تدريب 'لافندر'، استخدموا مصطلح 'ناشط "حماس"' بشكل فضفاض، وقد شملوا أشخاصًا من العاملين في الدفاع المدني في قاعدة بيانات التدريب".

وأضاف المصدر أنه حتى لو اعتقد المرء أن هؤلاء الأشخاص يستحقون القتل، فإن تدريب النظام بناء على ملفات الاتصال الخاصة بهم جعل "لافندر" أكثر عرضة لاختيار المدنيين بالخطأ عندما يتم تطبيق خوارزمياته على عامة السكان. وقال: "نظرًا لأنه نظام أوتوماتيكي لا يقوم البشر بتشغيله يدويا، فإن معنى هذا القرار دراماتيكي: إنه يعني أنك تقوم بتضمين العديد من الأشخاص الذين لديهم ملف اتصالات مدني كأهداف محتملة".

"تحققنا فقط من أن الهدف كان رجلاً"

يرفض الجيش الإسرائيلي هذه الادعاءات بشكل قاطع. في تصريح لمجلة "972+" و"لوكال كول"، نفى الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي استخدام الذكاء الاصطناعي لتجريم الأهداف، وقال إن هذه البرامج هي مجرد "أدوات مساعدة تساعد الضباط في عملية التجريم". وتابع البيان: "على أي حال، يلزم إجراء فحص مستقل يقوم به محلل (استخباراتي) يتحقق من أن الأهداف المحددة هي أهداف مشروعة للهجوم، وفقًا للشروط المنصوص عليها في توجيهات الجيش الإسرائيلي والقانون الدولي".

ومع ذلك، قالت المصادر إن بروتوكول الإشراف البشري الوحيد المعمول به قبل قصف منازل الناشطين "الصغار" المشتبه بهم الذين تم تمييزهم بعلامة "لافندر" هو إجراء فحص واحد: التأكد من أن الهدف الذي تم اختياره بالذكاء الاصطناعي هو ذكر وليس أنثى. وكان الافتراض في الجيش أنه إذا كان الهدف امرأة، فمن المحتمل أن تكون الآلة قد ارتكبت خطأ، لأنه لا توجد نساء في صفوف الجناحين العسكريين لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي في فلسطين".

وقال ب.: "كان يجب أن يتولى إنسان مهمة (التحقق من الهدف) لبضع ثوان فقط"، موضحًا أن هذا أصبح البروتوكول بعد إدراك أن نظام "لافندر" كان "يقدر الأمور بشكل صحيح" معظم الوقت. وأضاف ب.: "في البداية، كنا نجري فحصًا للتأكد من أن الآلة لا تخلط الأمور. ولكن في مرحلة ما اعتمدنا على النظام الآلي بشكل كامل، وكنا نتحقق فقط من أن (الهدف) ذكر -كان ذلك كافيًا. لا يستغرق الأمر وقتًا طويلاً لمعرفة ما إذا كان لشخص ما صوت ذكر أو أنثى".

لإجراء فحص الذكر/ الأنثى، ادعى ب. أنه في الحرب الحالية، "سوف أخصص 20 ثانية لكل هدف في هذه المرحلة، وأقوم بالعشرات من هذه الفحوصات كل يوم. لم تكن لي أي قيمة مضافة كإنسان باستثناء كوني ختم موافقة. لقد وفرت (الآلة) الكثير من الوقت. إذا ظهر (الناشط) في الآلية المؤتمتة، وتحققتُ من أنه رجل، فسيكون هناك إذن بقصفه، ويكون ذلك رهنًا بفحص الأضرار الجانبية".

من الناحية العملية، قالت المصادر إن هذا يعني أنه بالنسبة للرجال المدنيين الذين أشر "لافندر" عليهم بالخطأ، لم تكن هناك آلية إشراف للكشف عن الخطأ. ووفقًا لـ"ب."، كان هناك خطأ شائع الحدوث. وقال ب.: "إذا أعطى الهدف (من "حماس") هاتفه لابنه، أو شقيقه الأكبر، أو لمجرد رجل عشوائي، سيتم قصف هذا الشخص في منزله مع عائلته. حدث هذا في كثير من الأحيان. كان هذا أكثر الأخطاء تكرارًا التي سببها 'لافندر'".

الخطوة 2: ربط الأهداف بمنازل الأسر

"معظم الأشخاص الذين قتلتَهم كانوا من النساء والأطفال"

المرحلة التالية في إجراءات عملية الاغتيال التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي هي تحديد المكان الذي تتم فيه مهاجمة الأهداف التي يولدها "لافندر".

في تصريح لمجلة "972+" و"لوكال كول"، ادعى الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي ردًا على هذا المقال أن ""حماس" تضع عناصرها وأصولها العسكرية في قلب السكان المدنيين، وتستخدم السكان المدنيين بشكل منهجي كدروع بشرية، وتدير القتال من داخل المباني المدنية، بما في ذلك المواقع الحساسة مثل المستشفيات والمساجد والمدارس ومرافق الأمم المتحدة. الجيش الإسرائيلي ملتزم بالقانون الدولي ويتصرف وفقًا له، ويوجه هجماته فقط إلى الأهداف العسكرية والناشطين العسكريين".

ورددت المصادر الستة التي تحدثنا إليها هذا التصور إلى حد ما، وقالت إن نظام أنفاق "حماس" الواسع يمر عمدًا تحت المستشفيات والمدارس؛ وأن مقاتلي "حماس" يستخدمون سيارات الإسعاف للتنقل؛ وأن عددًا لا يحصى من الأصول العسكرية قد تم وضعها بالقرب من المباني المدنية. وجادلت المصادر بأن العديد من الغارات الإسرائيلية تقتل المدنيين نتيجة لهذه التكتيكات التي تطبقها "حماس" -وهو توصيف تحذر جماعات حقوق الإنسان من أنه يتهرب من تحميل إسرائيل المسؤولية عن إلحاق الخسائر المدنية.

مع ذلك، وعلى النقيض من التصريحات الرسمية للجيش الإسرائيلي، أوضحت المصادر أن أحد الأسباب الرئيسية لعدد القتلى غير المسبوق التي نجمت عن القصف الإسرائيلي الحالي هو حقيقة أن الجيش هاجم بشكل منهجي أشخاصًا مستهدفين في منازلهم الخاصة، إلى جانب عائلاتهم -ويرجع ذلك في جزء منه إلى أنه كان من الأسهل من وجهة نظر استخباراتية تحديد منازل العائلات باستخدام الأنظمة الآلية.

وفي الحقيقة، شدد عدد من المصادر على أنه -على النقيض من الحالات العديدة التي انخرط فيها نشطاء "حماس" في نشاط عسكري من مناطق مدنية- اتخذ الجيش في حالة هجمات الاغتيالات المنهجية، بشكل روتيني، الخيار النشط المتمثل في قصف المسلحين المشتبه بهم عندما يكونون داخل منازل مدنية لم يحدث منها أي نشاط عسكري. وقالت المصادر إن هذا الاختيار كان انعكاسًا للطريقة التي تم بها تصميم نظام المراقبة الجماعية الإسرائيلي في غزة.

وقالت المصادر لمجلة "972+" و"لوكال كول" إنه بما أن كل شخص في غزة لديه منزل خاص يمكن أن يُربط به، فإن أنظمة المراقبة التابعة للجيش يمكن أن "تربط" الأفراد بسهولة وبشكل تلقائي بمنازل العائلات. ومن أجل تحديد اللحظة التي يدخل فيها الناشطون منازلهم في الوقت الفعلي، تم تطوير العديد من البرامج الآلية الإضافية. وتتعقب هذه البرامج آلاف الأفراد في وقت واحد، وتحدد متى يكونون في المنزل، وترسل تنبيها تلقائيا إلى ضابط الاستهداف، الذي يقوم بعد ذلك بوضع علامة على المنزل للقصف. وثمة واحد من العديد من هذه البرامج الخاصة بالتتبع التي يتم الكشف عنها هنا لأول مرة، يسمى "أين بابا"؟ Where's Daddy?.

وقال مصدر مطلع على النظام: "أنتَ تضع المئات (من الأهداف) في النظام وتنتظر لترى من يمكنك قتله. ويطلق على هذا الإجباء اسم 'الصيد الواسع': إنكَ تقوم بالنسخ واللصق من القوائم التي ينتجها نظام توليد الأهداف".

كما أن الأدلة على وجود هذه السياسة واضحة أيضًا من البيانات: خلال الشهر الأول من الحرب، كان أكثر من نصف القتلى -6.120 شخصًا- ينتمون إلى 1.340 عائلة تم القضاء على العديد منها بالكامل أثناء وجودهم داخل منازلهم، وفقًا لأرقام الأمم المتحدة. وكانت نسبة العائلات التي قُصفت بأكملها في منازلها في الحرب الحالية أعلى بكثير مما كانت عليه في العملية التي نفذتها إسرائيل في غزة في العام 2014 (التي كانت قبل الحرب الحالية الحرب الأكثر دموية التي شنتها إسرائيل على القطاع)، مما يزيد من توضيح الآثار المترتبة على هذه السياسة الجديدة.

وقال مصدر آخر إنه في كل مرة تتضاءل فيها وتيرة الاغتيالات، تتم إضافة المزيد من الأهداف إلى أنظمة مثل "أين بابا" لتحديد مكان الأفراد الذين دخلوا منازلهم بحيث يمكن قصفهم. وقال إن القرار بشأن مَن هو الذي يجب وضعه في أنظمة التتبع يمكن أن يتخذه ضباط ذوو رتب منخفضة نسبيا في التسلسل الهرمي العسكري.

وقال المصدر: "في أحد الأيام، وباجتهادي الخاص تمامًا، أضفتُ ما يقرب من 1.200 هدف جديد إلى نظام (التتبع)، لأن عدد الهجمات (التي كنا ننفذها) انخفض. كان ذلك منطقيا بالنسبة لي. وفي وقت لاحق، أصبح يبدو وكأنه قرار خطير اتخذته. مثل هذه القرارات لم تكن تتخذ على مستويات عالية".

وقالت المصادر إنه تم في الأسبوعين الأولين من الحرب إدخال "آلاف عدة" من الأهداف في البداية في برامج تحديد المواقع مثل "أين بابا"؟ وشمل ذلك جميع أعضاء وحدة النخبة التابعة لـ"حماس" "النخبة"، وجميع عناصر "حماس" الناشطين في الوحدات المضادة للدبابات، وأي شخص دخل إسرائيل في 7 تشرين الأول (أكتوبر). ولكن، سرعان ما تم توسيع قائمة القتل بشكل متطرف.

وأوضح أحد المصادر: "في النهاية، شملت الأهداف كل الذين (أشّر عليهم "لافندر"). عشرات الآلاف. حدث هذا بعد بضعة أسابيع، عندما دخلت الكتائب (الإسرائيلية) غزة، وكان هناك مسبقًا عدد أقل من الأشخاص غير المتورطين (أي المدنيين) في المناطق الشمالية". ووفقًا لهذا المصدر، حتى بعض القاصرين أشر عليهم "لافندر" كأهداف للقصف. وقال: "عادة ما يكون عمر النشطاء أكثر من 17 عامًا، لكن هذا لم يكن شرطًا".

وهكذا، تم دمج "لافندر" وأنظمة مثل "أين بابا" مع تداعيات مميتة، مما أسفر عن مقتل عائلات بأكملها، حسب ما ذكرت المصادر. وعن طريق إضافة اسم من القوائم التي أنشأها "لافندر" إلى برنامج تعقب المنازل،"أين بابا"، كما أوضح أ.، يتم وضع الشخص المؤشر عليه تحت المراقبة المستمرة، ويمكن أن يتعرض للهجوم بمجرد أن تطأ قدمه عتبة منزله، مما يؤدي إلى انهيار المنزل على كل من بداخله.

وقال أ.: "لنفترض أنك تحسب (أن هناك ناشطًا) واحدًا من "حماس" بالإضافة إلى 10 (مدنيين في المنزل). وفي العادة، سيكون هؤلاء الـ10 من النساء والأطفال. وهكذا، يتبين بشكل غريب أن معظم الأشخاص الذين قتلتَهم كانوا من النساء والأطفال".

الخطوة 3: اختيار السلاح

"عادة ما ننفذ الهجمات بـ"قنابل غبية"

بمجرد أن يقوم "لافندر" بتحديد هدف للاغتيال، ويتحقق أفراد الجيش من أنهم ذكور، ويحدد برنامج التتبع وجود الهدف في منزله، فإن المرحلة التالية تكون اختيار الذخيرة التي يتم قصفه بها.

في كانون الأول (ديسمبر) 2023، ذكرت شبكة (سي. إن. إن) الإخبارية أنه وفقا لتقديرات المخابرات الأميركية، فإن حوالي 45 في المائة من الذخائر التي استخدمها سلاح الجو الإسرائيلي في غزة كانت قنابل "غبية"، ومن المعروف أن هذه القنابل تسبب أضرارًا جانبية أكثر بكثير من القنابل الموجهة. وردًا على تقرير (سي. إن. إن)، قال متحدث باسم الجيش في المقال: "كجيش ملتزم بالقانون الدولي ومدونة سلوك أخلاقية، نحن نكرس موارد هائلة لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين الذين أجبرتهم "حماس" على لعب دور الدروع البشرية. إن حربنا هي ضد "حماس"، وليس ضد شعب غزة".

ومع ذلك، أخبرت ثلاثة مصادر استخباراتية مجلة "972+" و "لوكال كول" أن الناشطين ذوي المراتب المنخفضة الذين أشر عليهم "لافندر" تم اغتيالهم بقنابل غبية فقط، من أجل توفير الذخائر الأكثر تكلفة. وأوضح أحد المصادر أن المعنى الضمني هو أن الجيش لن يضرب هدفًا صغيرًا إذا كان يعيش في مبنى شاهق، لأن الجيش لا يريد أن ينفق "قنبلة أرضية" أكثر دقة وتكلفة (مع تأثير جانبي محدود) لقتله. ولكن إذا كان هدف صغير يعيش في مبنى مكون من بضعة طوابق فقط، فإن الجيش مخول بقتله وقتل كل من في المبنى الذي يسكن فيه بقنبلة غبية.

وشهد المصدر س. الذي استخدم برامج آلية مختلفة في الحرب الحالية: "كان الأمر كذلك مع جميع الأهداف من الناشطين الصغار. كان السؤال الوحيد هو، هل من الممكن مهاجمة المبنى من حيث الأضرار الجانبية؟ لأننا عادة ما ننفذ الهجمات بقنابل غبية، وهذا يعني حرفيا تدمير المنزل بأكمله فوق ساكنيه. ولكن حتى لو تم تجنب الهجوم، فأنت لا تهتم -فأنت تنتقل على الفور إلى الهدف التالي. وبسبب النظام، لا تنتهي الأهداف أبدًا. لديك 36.000 شخص/ هدف آخرين ينتظرون".

الخطوة 4: التصريح بوقوع خسائر في صفوف المدنيين

"هاجمنا تقريبًا من دون اعتبار للأضرار الجانبية"

قال أحد المصادر إنه عند مهاجمة صغار الناشطين، بمن فيهم أولئك الذين تم تمييزهم بواسطة أنظمة الذكاء الاصطناعي مثل "لافندر"، تم تحديد عدد المدنيين الذين يُسمح بقتلهم إلى جانب كل هدف خلال الأسابيع الأولى من الحرب بما يصل إلى 20. وادعى مصدر آخر أن العدد الثابت يصل إلى 15. وقالت المصادر إن "درجات الأضرار الجانبية" هذه، كما يسميها الجيش، طُبقت على نطاق واسع على جميع الناشطين الصغار المشتبه بهم، بغض النظر عن رتبهم وأهميتهم العسكرية وأعمارهم، ومن دون فحص محدد لكل حالة على حدة لتقييم المكسب العسكري الناجم عن اغتيالهم مقابل الضرر المتوقع للمدنيين.

ووفقًا لـ(أ).، الذي كان ضابطًا في غرفة عمليات لتحديد الأهداف في الحرب الحالية، فإن قسم القانون الدولي في الجيش لم يمنح من قبل مثل هذه "الموافقة الشاملة" على مثل هذه الدرجة العالية من الأضرار الجانبية. وقال: "لا يقتَصر الأمر على أنه يمكنك قتل أي شخص من جنود "حماس"، وهو أمر مسموح به وشرعي بشكل واضح من حيث القانون الدولي، لكنهم يقولون لك مباشرة: 'مسموح لك بقتلهم مع الكثير من المدنيين'.

وتابع أ.: "كل شخص كان يرتدي زي "حماس" في العام أو العامين الماضيين يمكن أن يتعرض للقصف مع 20 (مدنيا يقتلون) كأضرار جانبية، حتى من دون إذن خاص. في الممارسة العملية، لم يكن مبدأ التناسب موجودًا على الإطلاق".

ووفقًا لـ(أ.)، كانت هذه هي السياسة المتبعة لمعظم الوقت الذي خدم فيه. وفي وقت لاحق فقط خفض الجيش درجة الأضرار الجانبية. وأوضح أ.: "وفق هذا الحساب، يمكن أن تكون المعادلة أيضًا قتل 20 طفلاً مقابل ناشط صغير... لم يكن الأمر كذلك حقا في الماضي". وعندما سئل عن الأساس المنطقي الأمني وراء هذه السياسة، أجاب أ.: "الفتك".



*يوفال أبراهام Yuval Abraham: مخرج أفلام وناشط إسرائيلي مقيم في القدس، من مواليد العام 1995. أمضى سنوات في الكتابة عن الاحتلال الإسرائيلي، معظمه باللغة العبرية. وهو صحفي مستقل يتمتع بخبرة في العمل في أطر تعليمية ومدارس إسرائيلية فلسطينية ثنائية اللغة. درَس اللغة العربية بشكل مكثف ويقوم الآن بتدريسها لمتحدثين آخرين بالعبرية، إيمانًا منه بالكفاح المشترك من أجل العدالة والمجتمع المشترك في إسرائيل وفلسطين.

*نشر هذا التحقيق تحت عنوان: Lavender: The AI machine directing Israel's bombing spree in Gaza