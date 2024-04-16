1.17 مليون زائر للبترا العام الماضي معظمهم أجانب

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال رئيس مجلس مفوضيسلطة إقليم البترا التنموي السياحي فارس البريزات، إنّ المخالفات المرتكبة فيالموقع الأثري للبترا هددت بإزالته من قائمة مواقع التراث العالمي.
وأضاف البريزات خلاللقاء مع ممثلي وسائل الإعلام، اليوم الثلاثاء، بعنوان: "سيادة القانونوالتنمية، نحو التحول المستدام في البترا"، أن عدد زوار مدينة البترا الأثريةمنذ عام 2023 وحتى الوقت الحالي قرابة 1.17 مليون زائر، حيث إنّ 86% منهم أجانب؛أي غير أردنيين وغير عرب.
ونقلا عن قناة "المملكة"، بلغ عدد المنشآتالفندقية في إقليم البترا 77 فندقا، تُشغل قرابة 3700 غرفة فندقية، حيث إنّ عددموظفين القطاع السياحي في البترا قرابة 1737 عامل وعاملة أغلبهم من الذكور.
وأضاف البريزات أنإيرادات سلطة إقليم البترا التنموي السياحي العام الماضي قرابة 29 مليون دينارمنها 10.5 مليون دينار تذهب لوزارة المالية ومليون دينار لوزارة المياه والري.
وبين أن سلطة إقليمالبترا 11 رقما ضريبيا مميزا العام الماضي بقيمة 31 مليون دينار، حيث تساهم البترافي الدخل السياحي بقرابة مليار دولار سنويا، مرجحا في حال بقاء الوضع على ما هيعليه بدون إضافات؛ قد تصل إلى 2.650 مليار دولار في العام 2033 أي خلال 10 سنوات.
وأشار البريزات إلى أنسلطة إقليم البترا حصلت على رسالة نوايا من الوكالة الأميريكية للتنمية الدوليةبمبلغ قرابة 15 مليون دولار لتنفيذ برامج تنموية التنمية المستدامة والخضراء فيمنطقة البترا، كما يوجد برنامج مشترك مع جايكا اليابانية.
ولفت إلى أنه يتمالعمل على تطوير عدد كبير من المسارات سواء المسارات الموجودة داخل الموقع الأثريأو مسارات جديدة، وقرابة 25 مسارا الان يتم العمل عليهم منهم 3 مسارات في مناطق لمتكن فيها استثمارات سياحية اطلاقا مثل منطقة اللاغة جنوب مدينة البترا.
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