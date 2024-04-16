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1.17 مليون زائر للبترا العام الماضي معظمهم أجانب

4/16/2024 2:29:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال رئيس مجلس مفوضيسلطة إقليم البترا التنموي السياحي فارس البريزات، إنّ المخالفات المرتكبة فيالموقع الأثري للبترا هددت بإزالته من قائمة مواقع التراث العالمي.
وأضاف البريزات خلاللقاء مع ممثلي وسائل الإعلام، اليوم الثلاثاء، بعنوان: "سيادة القانونوالتنمية، نحو التحول المستدام في البترا"، أن عدد زوار مدينة البترا الأثريةمنذ عام 2023 وحتى الوقت الحالي قرابة 1.17 مليون زائر، حيث إنّ 86% منهم أجانب؛أي غير أردنيين وغير عرب.

ونقلا عن قناة "المملكة"، بلغ عدد المنشآتالفندقية في إقليم البترا 77 فندقا، تُشغل قرابة 3700 غرفة فندقية، حيث إنّ عددموظفين القطاع السياحي في البترا قرابة 1737 عامل وعاملة أغلبهم من الذكور.

وأضاف البريزات أنإيرادات سلطة إقليم البترا التنموي السياحي العام الماضي قرابة 29 مليون دينارمنها 10.5 مليون دينار تذهب لوزارة المالية ومليون دينار لوزارة المياه والري.

وبين أن سلطة إقليمالبترا 11 رقما ضريبيا مميزا العام الماضي بقيمة 31 مليون دينار، حيث تساهم البترافي الدخل السياحي بقرابة مليار دولار سنويا، مرجحا في حال بقاء الوضع على ما هيعليه بدون إضافات؛ قد تصل إلى 2.650 مليار دولار في العام 2033 أي خلال 10 سنوات.

وأشار البريزات إلى أنسلطة إقليم البترا حصلت على رسالة نوايا من الوكالة الأميريكية للتنمية الدوليةبمبلغ قرابة 15 مليون دولار لتنفيذ برامج تنموية التنمية المستدامة والخضراء فيمنطقة البترا، كما يوجد برنامج مشترك مع جايكا اليابانية.

ولفت إلى أنه يتمالعمل على تطوير عدد كبير من المسارات سواء المسارات الموجودة داخل الموقع الأثريأو مسارات جديدة، وقرابة 25 مسارا الان يتم العمل عليهم منهم 3 مسارات في مناطق لمتكن فيها استثمارات سياحية اطلاقا مثل منطقة اللاغة جنوب مدينة البترا.

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