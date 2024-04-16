Thursday, 18 April 2024 10:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إزالة اعتداءات على قناة الملك عبدالله في دير علا

4/16/2024 2:29:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أزالت سلطة وادي الأردن اعتداءات على مياه قناة الملك عبد الله في منطقة الأغوار الوسطى، ضمن حملتها للمحافظة على المصادر المائية.


وقالت السلطة في بيان إن الحملة شملت منطقة مثلث العارضة ولغاية منطقة تلة الرمل، وكانت عبارة عن إزالة عدد من خطوط المياه التي تستخدم لسحب المياه مباشرة من القناة بطرق غير مشروعة لري وحدات زراعية على الرغم من وجود أجهزة ري لها، بالإضافة لإزالة اعتداء على أرض الخزينة بمنطقة تل الرمل، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحق المخالفين حسب الأصول.


وأضافت أن مديرية إدارة مصادر المياه في الأغوار الشمالية والوسطى/ مديرية اعتداءات شمال البحر الميت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والإدارة الملكية لحماية البيئة مستمرة في حملاتها للحد من استخدامات مياه القناة بطرق غير مشروعة، وتقليل الفاقد وإيصال المياه للوحدات الزراعية بعدالة.

MENAFN16042024000072011014ID1108101921

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث