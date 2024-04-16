السفيرة التونسية تبحث التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري في إربد

MENAFN - Alghad Newspaper)واستثماري بين محافظة اربد وتونس واستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة والمتاحة بين الطرفين قياسا على خصائصهما وميزاتهما النسبية.



واطلع المحافظ العتوم السفيرة التونسية على الواقع الاستثماري في المحافظة والخصائص التي تتمتع بها التي من شانها ان تشكل ارضية خصبة لتعزيز التبادل التجاري والتعاون الاستثماري بين اربد وتونس على اكثر من صعيد.



واكد العتوم ان الاردن بشكل عام يحظى ببيئة استثماريه امنه ومنطقة سياسية امنه بقياده االملك عبدالله الثاني ودوره الكبير في فرض السلام في المنطقة وبين الدول العربية مشيرا الى وقوف الاردن صامدا رغم ما يحدث بالمنطقة من تقلبات سياسية ورغم الحروب الداخليه والخارجية حول الاردن.



وبحث رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة مع السفيرة التونسية في عمان مفيدة الزريبي في مقر الغرفة اليوم الثلاثاء ، سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين .

وعرض الشوحة للواقع التجاري والاستثماري في محافظة اربد ومجمل الميزات والخصائص التي تشكل حافزا لتعزيز التبادل التجاري والتعاون الاستثماري بين اربد وتونس في مجالات مختلفة .



وأكد اهمية تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين البلدين واستغلال تطبيق الاطر القانونية المتوفرة، والقواسم المشتركة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع تونس .



واشار الى امكانية استفادة المستثمرين التونسيين من المزايا التي توفرها اتفاقيات التجارة التي تربط الاردن بعدد من الدول وانشاء استثمارات في الاردن عموما وفي اربد خصوصا واعادة تصديرها الى العالم كمنشأ اردني .



ولفت الى تطلع القطاع التجاري لمزيد من التعاون مع نظيره التونسي وتبادل زيارات قطاعات الاعمال لاستكشاف الفرص المتاحة ، بهدف زيادة التدفقات التجارية والصناعية بين الطرفين وتعزيز آفاق التعاون الاقتصادي بينهما ما من شأنه زيادة حجم التبادل التجاري.



واكد الشوحة على اهمية تشجيع الصناعة العربية وضرورة ثبات التشريعات والقوانين المعمول بها من اجل تحفيز وتشجيع الاستثمارات وتوطينها الى جانب تعزيز الاتفقايات الثائية مع تونس لتعزيز العمل المشترك بين الجانبين وان لا يبقى التعاون التجاري محصورا بالعواصم بحيث يمتد الى المحافظات بما يحقق نتائج ايجابية .

وعبّرت السفيرة مفيدة الزريبي عن عمق العلاقات الّتي تربط البلدين الشقيقين وإرادة القيادتين للارتقاء بها في مختلف المجالات، لا سيّما منها البعد الاقتصادي والتجاري مشددة على ضرورة استكشاف الفُرص المُتاحة بين الدولتين بما يدفع المبادلات التجاريّة.

واضافت ان تونس مهتمة بتطوير افاق التعاون مع الاردن في المجالات كافة خصوصا التجاري والاستثماري بما يمكن من تحقيق نمو مؤثر في حجم التبادل بينهما الذي ما زال دون طموحات حكومة وشعبي البلدين.

واشارت السفيرة الزريبي الى ان التحديات مشتركة بين البلدين ويجب استغلال العلاقات المميزة والقوية بين الاردن وتونس عبر مزيد من الانفتاح التجاري لتعزيز فرص التعاون وزيادة العلاقات التجارية والاقتصادية لا سيما انها ليست بالمستوى المطلوب مؤكدة ان الفرص موجودة بين الجانبين وسيتم العمل على تحسين التواصل لماسسة علاقات وتعاون اكبر بما ينعمس ايجابا على الطرفين



واكد اعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة اربد ايمن الغزاوي ووسيم المسعد وعدنان العفوري ورائد القرعان على اهمية تسهيل اقامة المعارض التجارية في تونس بما ينعكس ايجابا على الجانبين وتسهيل التواصل مع التجار التونسيين لغايات زيادة حجم الاستيراد والتصدير ورفع مستوى التنسيق لزيادة حجم التبادل التجاري خلال الفترة المقبلة .

وتمّ الاتّفاق على توجيه وفد من رجال أعمال من محافظة إربد إلى تونس وضبط برنامج عمل مع القطاع الخاص وتنظيم لقاءات وزيارات اقتصادية مشتركة من اجل الاستفادة من التجارب المشتركة في مختلف المجالات .

وأبدى الجانبان الحرص على مشاركة فاعلة في المعارض وعقد توأمات بين غُرف التجارة



واستقبل رئيس بلدية اربد الكبرى الدكتور المهندس نبيل الكوفحي في مكتبه السفيرة التونسية في الأردن مفيدة الزريبي والوفد المرافق لها الذي يمثل عدداً من القطاعات الحيوية في تونس.



وقال الكوفحي خلال خلال اللقاء ان تونس ليست بعيدةً عن الأردن وهي دائماً في قلوب الأردنيين جميعاً وسبق لبلدية اربد الكبرى ان تشرفت بزيارتها ولقيت من الإخوة التونسيين حسن الاستقبال وكانت هناك أعمال مشتركة في مجالات البيئة والطاقة.



من جهتها عبرت السفيرة التونسية في عمان مفيدة الزريقي عن سعادتها بأن تكون أول زيارتها خارج العاصمة عمان لمدينة اربد مبينةً ان اربد تحتضن أكبر جالية تونسية في الأردن بعد العاصمة.

وأكدت الزريبي على عمق العلاقات التونسية الأردنية التي أرساها قائدي البلدين جلالة الملك عبد الله ابن الحسين والرئيس قيس سعيد.



كما عرضت الزريقي اجراء اتفاقية توأمة بين بلدية اربد وبلدية القيروان نظراً لتشابه خصائص المدينتين، وأهمية تعزيز التعاون وتبادل الأنشطة والخبرات في المجالات الثقافية المختلفة معبرةً عن سعادتها بكون تونس كانت حاضرةً في احتفالات اربد عاصمة الثقافة العربية من خلال إقامة أسبوع كامل للثقافة التونسية.



ومن جانب آخر اجمع الجانبين على أهمية دعم القضية الفلسطينية وصمود الأهل في غزة وأن الأردن هي الحصن المنيع أمام أي محاولات تريد زعزعة امنها واستقرارها،واصفين هذه المحاولات للنيل من الأردن بالبائسة.