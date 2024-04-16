أبو السمن: فتح طريق العارضة أمام حركة السير نهاية الشهر المقبل



ولفت ابو السمن خلال جوله ميدانيه على الطريقين الى اهميه طريق العارضه للقطاعين الزراعي والسياحي، مؤكدا أن الطريق سيسهم في تنشيط الحركة السياحية والتجارية والزراعية بمنطقة الأغوار الوسطى كما يعزز الفرص الاستثمارية في المنطقة بما ينعكس إيجابا على العجلة الاقتصادية. وشدد على ضرورة العمل لاحقا على استدامة الطريق الرابط بين العاصمة عمان ومنطقة البلقاء بمنطقتي البحر الميت السياحية ووادي الاردن الزراعية. واطلع ابو السمن خلال الجولة على واقع الاعمال المنفذة في المشروع بدءً من تقاطع الصبيحي (السلط) الى تقاطع العارضة (الاغوار)، مشددا على ضرورة مواصلة وتيرة الانجاز الحالية والتقيد بالمواصفات الفنية وجودة الأعمال. وأعلن أبو السمن أنه سيتم انهاء كافة الأعمال وفتح الطريق أمام حركة السير نهاية الشهر المقبل، حيث بلغت نسبة الانجاز في المشروع 93٪ .



ويتضمن المشروع إعادة إنشاء وتأهيل الطريق من تقاطع الصبيحي لغاية تقاطع العارضة، بطول (12.5 كم) ليصبح أربعة مسارب مفصولة مع أكتاف وإنشاء تقاطع حمرة الصحن، كما يتضمن العمل إعادة ترتيب الجزر الوسطية في تقاطع العارضة لتتناسب مع أعمال التحسين. كما يشمل العمل إنشاء وتحسين عبارات تصريف مياه الأمطار وأعمال الحماية اللازمة وأعمال جدران استنادية، بالإضافة لأعمال السلامة العامة كافة من إشارات ومتطلبات السلامة المرورية وأعمال الإنارة، وفق أعلى المعايير الهندسية المتبعة عالميًا. وبلغت كلفة المشروع نحو 26 مليون دينار، ممول بمنحة من جمهورية الصين الشعبية ومن موازنة وزارة الاشغال العامة والاسكان.