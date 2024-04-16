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طبيب ألمعي وأديب مبدع وفنان لامع - جريدة الوطن السعودية

4/16/2024 2:28:09 PM
(MENAFN- Al Watan) قد لا يعرف الكثيرون، أن الزميل دكتور مفتاح علي السالم، استشاري الباطنية، شاعر من الطراز الأول في النظم العمودي المقفى، في الشعر الغزلي، والوجداني وله قصائد جزلة، ترقى ببلاغتها وفصاحتها إلى مستوى لافت. كيف لا وهو سليل الأديب المبدع درويش الخضر العابد.. رائد العتابة والنايل والزهيري والقصيد. وهو ابن الريف، المتفوق في حياته الدراسية، بمختلف مراحلها.
ولا ريب أن المعاناة والمكابدة الذاتية، كان لها دور كبير في تفجير الطاقات المتوقدة، عند هذا الأديب النابغة، والشاعر المبدع والطبيب الاستشاري، والفنان الفوتوغرافي الموهوب الدكتور مفتاح، الذي كان من أعلام الجيل المتميز من الرواد الأوائل، من أبناء ريف جنوب الموصل.. وها هو ابن ريف تلك المعاناة اليوم، استشاري باطنية، وطبيب ألمعي من الطراز الأول.. إضافة إلى طاقته الأدبية وانثيالاته الشعرية ومواهبه الفنية التي جسدها بحسه الوجداني المرهف، وعدسته الفنية، في لقطات جميلة وخلابة لمرابع الديرة، تفوق بجمالها، صور الخيال.. وتؤهله للاشتراك بها بجدارة، في أرفع المعارض الفنية.
إنه النموذج المتوهج، الذي يستحق أن يكون منارة للاستلهام والاقتداء.. في التحدي والإرادة الصلبة، والإصرار الصارم على تحقيق الأهداف العلمية، والأدبية والفنية، مهما كانت التحديات والصعوبات.
ولعله يبادر لنشر قصائده تباعًا، ويعمل على جمعها في ديوان مطبوع، في مرحلة لاحقة، لتوثيقها والحفاظ عليها من الضياع بمرور الوقت، ولتكون مرجعًا للنقاد، والدارسين والباحثين، المتخصصين في الأدب والشعر.
وهكذا يظل ابن الريف الموهوب.. الزميل دكتور مفتاح.. نموذجًا للتحدي والتطلع.. وعنوانًا للإبداع، ورمزًا للاعتزاز.

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