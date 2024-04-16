Thursday, 18 April 2024 10:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حب الوطن - جريدة الوطن السعودية

4/16/2024 2:28:09 PM
(MENAFN- Al Watan) حب الوطن شعور فطري، حب الوطن هو ذلك الإحساس الخفي الذي يُحركنا للتعلق به، والإحساس بالانتماء إليه مهما بعدت بنا المسافات، فهو شعور فطري ينمو ويكبر مع تقدمنا بالعمر، وإحساسنا بأن لا شيء يُضاهي دفء الأرض التي خُلقنا من ترابها، وترعرعنا في روابيها مهما رأينا وأحببنا من بلاد، إنّه حب تناقلناه من الأجداد للآباء، فاستقر في قلوبنا وما زال يكبر، حب الوطن عطاء لا ينضب تكمن أهمية الوطن في أنه رمز للهوية والتاريخ والحضارة والفخر، فهو كرامة للمواطنين، وواجبنا اتجاهه يكون بالحفاظ عليه والدفاع عنه، واحترام القوانين والالتزام بها، فهو يمنحنا حق العيش الكريم والحرية، وهذا ما يتطلب منا أن نُخلص له من خلال أن ننهض به بالمجالات كافة، وإذا أصاب الوطن مَكرهًا -لا قدّر الله- يقف جميع المواطنين معًا وقفة رجل واحد، للدفاع عنه، فحب الوطن يتطلب التضحية في سبيله وبذل الغالي والنفيس، حتى نراه في المعالي، وأقل ما يُمكن تقديمه له حماية منشآته والمحافظة على نظافته، والسعي لمعرفة تاريخه. حيث علّمنا الرسول الكريم -صلى الله عليه وسلم- كيفية حب الوطن، وكيف لا؟ وهو الذي قال عن مكة المكرمة: ((ما أَطْيَبَكِ من بلدٍ! وأَحَبَّكِ إليَّ! ولولا أنّ قومي أَخْرَجُونِي منكِ ما سَكَنْتُ غيرَكِ))، فهذا الحديث الشريف يدلّ على تعلّق النبي -عليه الصلاة والسلام- بوطنه، وحبّه العميق تجاهه، وحنينه الدائم له، فما حبّ الوطن إلا أمر فطري في نفس كلّ إنسان.
ويتميز وطننا بمميزات كثيرة: منها المكانة الدينية العظيمة، وذلك لوجود عديد من المساجد والأماكن المقدسة بداخله، وأهم ما يميز وطننا هو وجود بيت الله الحرام ومسجد النبي محمد –صلى الله عليه وسلم– وانطلاق الإسلام على أراضي المملكة العربية السعودية في مكة المكرمة، حيث شهدت أرضها معارك الرسول وعديدًا من غزواته.
إنَّ حب الوطن بالأفعال لا الأقوال، فلا يكون حب الوطن بالأقوال والشعارات فقط، بل بالأفعال التي تدل على الانتماء الحقيقي لترابه الطاهر، فيبدأ غرس هذا الحب من الأسرة، فالأب والأم يجب أن يُعلّموا أبناءهم الوفاء للأرض، كما أنّ للمدرسة دورًا في تنمية شعور حب الوطن، من خلال تفهيم الطلبة لحجم دورهم في النهضة والتقدم. إضافة إلى ما سبق، للجامعة أيضًا دور عملي مهم، حيث يُعبّر الطلبة في هذا الصرح عمليًا عن انتمائهم وحبهم للوطن، من خلال إقامة الفعاليات المتنوعة، وعمل أبحاث علمية من شأنها رفع اسم الوطن عاليًا، مع الحرص على تحقيق أعلى العلامات في الدراسة، قال الشاعر:
بلادي أحبك فوق الظنون وأشدو بحبك في كل نادي
عشقت لأجلك كل جميل وهمت لأجلك في كل وادي
وفي الختام، فحب الوطن مغروس في القلب، فما أغلاك يا وطني وما أحبّك إلى قلبي، أيّها الوطن الذي أشهدُ فيه أجمل بزوغ فجر، وأصحو على أشعة الشمس التي تغمر أراضيه وبساتينه وأنهاره، أَعدك بأن أُحافظ على حبّك نقيًا، وأن أنقله لأبنائي ليستمر حيًّا في القلوب جيلًا بعد جيل، ولتبقى أنت ذخرًا لنا نُباهي به بين الأمم.
حفظ الله مملكتنا، وملكنا الغالي وولى عهده الأمين.

MENAFN16042024000089011017ID1108101914

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث