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ثقافة العمل - جريدة الوطن السعودية

4/16/2024 2:28:09 PM
(MENAFN- Al Watan) كي يكون الموظف قادرًا على استيعاب المفهوم الصحيح لمعنى ثقافة العمل يجب أن تكون بيئة عمله مهيأة لتطبيق المعايير الأساسية التي توفر للموظف كل ما يحتاج اليه من عوامل تمنحه الشعور بالرضى الوظيفي، ولها القدرة للتأثير على انتمائه للمنظمة ورفع مستوى ثقافته في العمل ليتمكن من المساهمة بالشكل المطلوب في تحقيق رسالة ورؤية المنظمة.
لاشك أن ثقافة العمل بشكل عام تختلف باختلاف الدولة، كما تختلف ثقافة المجتمع في كل دولة عن غيرها، وعلى سبيل المثال نجد أن موظفي منظمة في دولة عربية لديهم ثقافة عمل مختلفة عن موظفي أي منظمة عمل في دولة أوروبية، وإن كانت تحمل نشاط وسياسة العمل نفسها، وتكمن أسباب ذلك في اختلاف الثقافة لدى الموظفين أثناء تطبيق سياسة الأنظمة المتبعة في العمل، وذلك حسب مستوى الثقافة لديهم والطرق المتبعة في تطبيق الأنظمة والتعليمات وغير ذلك.
في الوقت الحاضر أصبحت معظم المنظمات إن لم يكن جميعها تدرك أهمية ثقافة العمل لدى موظفيها وتسعى للوصول إليها حتى إذا كانت غير معلنة، ولذلك تجدها تهتم بقياس أداء العمل لدى الموظفين، وتسعى لتوضيح جميع الأنظمة والسياسات المتبعة في العمل لموظفيها، مع إتباع مختلف الطرق في تنمية مهاراتهم العملية والسعي لتشجيع موظفيها بما تمتلكه من وسائل تحفيزية وعمل دورات تدريبية لهم لرفع مستوى جودة العمل لديهم، وهنا يأتي دور الإدارة العليا للمنظمة وسياستها في تطبيق الأنظمة الخاصة بالعمل مع تطويرها بشكل دوري من قبل الموارد البشرية لهذه المنظمة، لأن ثقافة العمل هي أهم عامل يجب الاهتمام به كي تكون بيئة مناسبة للعمل ولديها العوامل الأساسية للوصول إلى تحقيق أهدافها بشكل صحي ومناسب عن طريق موظفيها.

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