الورش الصناعيةتشوه مداخل الشقيق

(MENAFN
- Al Watan) تسببت الورش الصناعية المنتشرة في مدخل مدينة مركز الشقيق شمال منطقة جازان في تشوهات بصرية، دعت المواطنين للمطالبة بالقضاء على الظاهرة في أقرب وقت ممكن، فيما أكد رئيس بلدية الشقيق، المهندس محمد حكمي، لـ((الوطن)) طرح فرصة استثمارية لإنشاء منطقة صناعية بمركز الشقيق على منصة فرص، ومازالت في فترة الإعلان وتستمر 60 يومًا، ودعا جميع المستثمرين الراغبين في التقدم لهذه الفرصة من خلال المنصة.
كانت ((الوطن)) رصدت في جولة ميدانية انتشار الورش الصناعية بالطريق العام بمدخل الشقيق، وقال الأهالي إن المنظر العام لمدخل المدينة مشوه، وغير مناسب بسبب انتشار الورش الصناعية على جنبات الطريق العام، مشددين على طلباتهم بتحسين وتطوير مداخل الشقيق والقضاء على التشوهات البصرية، وتخصيص موقع لهذه الورش الصناعية ونقلها، باعتبار الشقيق مدينة سياحية تحتاج إلى تنظيم وتطوير بدلاً من العشوائية.
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