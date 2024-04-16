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الورش الصناعيةتشوه مداخل الشقيق

4/16/2024 2:24:54 PM
(MENAFN- Al Watan) تسببت الورش الصناعية المنتشرة في مدخل مدينة مركز الشقيق شمال منطقة جازان في تشوهات بصرية، دعت المواطنين للمطالبة بالقضاء على الظاهرة في أقرب وقت ممكن، فيما أكد رئيس بلدية الشقيق، المهندس محمد حكمي، لـ((الوطن)) طرح فرصة استثمارية لإنشاء منطقة صناعية بمركز الشقيق على منصة فرص، ومازالت في فترة الإعلان وتستمر 60 يومًا، ودعا جميع المستثمرين الراغبين في التقدم لهذه الفرصة من خلال المنصة.
كانت ((الوطن)) رصدت في جولة ميدانية انتشار الورش الصناعية بالطريق العام بمدخل الشقيق، وقال الأهالي إن المنظر العام لمدخل المدينة مشوه، وغير مناسب بسبب انتشار الورش الصناعية على جنبات الطريق العام، مشددين على طلباتهم بتحسين وتطوير مداخل الشقيق والقضاء على التشوهات البصرية، وتخصيص موقع لهذه الورش الصناعية ونقلها، باعتبار الشقيق مدينة سياحية تحتاج إلى تنظيم وتطوير بدلاً من العشوائية.

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