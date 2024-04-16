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كيف يتم تسليع الرجال

4/16/2024 2:24:54 PM
(MENAFN- Al Watan) توقفت عند هذه العبارة وما تعنيه من دلالة الواقع وليس من توليد الثقافات الأخرى وفلسفات تجزئة الواقع التاريخي عن مستوى تحول المرأة على أنها من تم تسليعها بإرادتها وفي مدة تاريخية قصيرة جدًا، ومن ثم هذا اختيارها للدرجة التي أصبحت وجهًا آخر يمثل هذا العالم الحديث المادي إنها لا تستطيع الوقوف أمام مغريات المادة والتي تصل بك للمكان الذي تجد فيه لذة السعادة وجمال المكان وسحر الطبيعة وكأنك أمام جنان الأرض ومن يراقب بعض المشاهير والمشهورات على الأخص في العالم النساء تحديدًا يجد أن المادة تحولت إلى غاية تحددها قوة الانتشار بين الناس فبتال جلبها أصبح لا يحتاج وقتا طويلا وتكلفة عالية بل دقائق وبعضها ثوان تأتي منها مبالغ فلكية، وهذا ليس على حساب العقل والمنطق والدين والأخلاق في نشر ما يعزز ذلك بل التعري والإغراء بمختلف صورة ولغاته اللفظية وإيحاءاته وهو ما يجن جنون الرجل ويجمع الصغير والكبير ليس حبا ولكن يجتمع الفضول مع التشبع ولو كانت مكررة ومتعارفًا عليها دون التكلف في البحث عنها، وقد تصل بالبعض بدفع مبالغ كبيرة مقابل ذلك. ومن هنا بدأ تسليع الشباب الصغار والرجال بطريقة لا يمكن أن يكتشفها إلا القلة لأن الفاعل والناشر شخصية إرادة المال فلا بد بالتالي من دفع ثمن إحضار مثل هؤلاء الشباب والرجال بمختلف أعمارهم وأجناسهم.
ومن يراقب حال مواقع التواصل لا يغيب عنه مستوى التنازلات المقدمة مقابل إمتاعه بمشاهد أقل ما يقال عنها إنها دون مستوى الانحطاط، ولكنها في عرف أصحاب الشركات المؤسسات ممن يملكون السلع مثل الأدوات الإلكترونية والأقمشة وغيرها إيجابية، ومن الضروري تقدير ذلك من مستوى المباع وقوة الشراء وجني الأرباح من خلال تقديم دعاية يستفيد منها الطرفان. عدى ذلك يعتبر لا قيمة له.
فالنظرة الأخلاقية ليست بالضرورة عند الجميع هي بمقياس واحد، فهي تحت تعريف واحد عالمي، ولكن فرضية المادة غيرت من هذه المفاهيم لدى البعض. ومن هنا بدأ الرجال والشباب يقدمون تنازلات بدفع ما يملكون بلا مقابل في بعض الأحيان، لمجرد المشاهدة المجانية دون اعتبارات أخلاقية.

MENAFN16042024000089011017ID1108101900

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