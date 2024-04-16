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الإبداع الإداري: مفتاح النجاح في عالم متغير

4/16/2024 2:24:54 PM
(MENAFN- Al Watan) الإبداع ظاهرة إنسانية ينسجها العقل بالأفكار، وحالة عقلية بشرية تعتمد على إيجاد طرق ووسائل ذات فائدة حقيقية على أرض الواقع، حيث يعد الإبداع من أهم اهتمامات المنظمات الحديثة، لتحقيق التفوق والتميز، وخلق الأفكار الجديدة، التي تساعد المنظمة على تحقيق أهدافها الإستراتيجية.
يمكن تعريف الإبداع الإداري على أنه القدرة على إيجاد أفكار جديدة، وتطوير حلول مبتكرة للمشكلات، وتحسين العمليات والأنظمة داخل المنظمة، حيث يعمل الإبداع الإداري على تحسين الأداء من خلال إيجاد طرق جديدة للقيام بالأشياء، مما يزيد من الإنتاجية والكفاءة ويحفز بيئة العمل على الابتكار، الذي يؤدي إلى تطوير منتجات وخدمات جديدة تلبي احتياجات العملاء المتغيرة، ويساعد المنظمات على التكيف مع المتغيرات في السوق، وتلبية احتياجات العملاء المتغيرة، إضافة إلى تحفيز الموظفين. فالإبداع الإداري يشعر الموظفين الذين يعملون في بيئة إبداعية بالتحفيز والإلهام، مما يزيد من رضاهم عن العمل وولائهم للمنظمة. فلقد عرفنا ما هو الإبداع الإداري وأهميته، ولكن السؤال المهم هنا كيف نعمل على تعزيزه داخل المنظمات؟ من أجل تعزيز الإبداع الإداري داخل المنظمة لا بد من خلق بيئة عمل إيجابية تشجع على تبادل الأفكار بحرية، وتوفر الدعم للموظفين لخوض التجارب والمخاطرة. وأيضًا يمكن تعزيز الإبداع الإداري عبر توفير البرامج التدريبية التي تُساعد الموظفين على تطوير مهاراتهم الإبداعية وتعلم التقنيات الجديدة. ولا بد على المنظمة أن تحتفي بالإنجازات الإبداعية للموظفين لتشجيعهم على الاستمرار في الابتكار، والاستثمار في التكنولوجيا لتحفيز الإبداع من خلال توفير أدوات جديدة للتعاون وتبادل الأفكار، فاعلم أن ((الإبداع هو ذكاء ممتع)) - ألبرت أينشتاين. وتذكر أنه ((لا يوجد شيء اسمه فكرة سيئة)) - إدوارد دي بونو.
وكن مبدعًا لأن ((الإبداع هو رؤية ما يراه الجميع، والتفكير بما لا يفكر فيه أحد)) - ألبرت أينشتاين.
وفي النهاية يبقى الإبداع الإداري هو عنصر أساسي للنجاح في عالم متغير. وبالتالي يمكن للمنظمات التي تُعزز الإبداع أن تحظى بمزايا تنافسية كبيرة، وتحقق أهدافها، وترفع مستوى أدائها.

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