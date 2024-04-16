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التعليم الجامعي الأهلي: رسالة وتنمية واستثمار

4/16/2024 2:24:54 PM
(MENAFN- Al Watan) الاستثمار في التعليم الجامعي والعالي هو الاستثمار الفريد بنوعه الذي يعد استثمارًا في الإنسان والمال والمعرفة والاقتصاد وبشكل مستدام. فمن له الاستطاعة لتبني هذه الرسالة بمفهومها العميق، سوف يخلد في ذاكرة الوطن والاقتصاد والمجتمع. حيث يلعب التعليم دورًا جوهريًا في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة الطموحة 2030، لأن التعليم ذا الجودة العالية يلعب دورًا أساسيًا في خلق اقتصاد مزدهر من خلال مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل. إضافة إلى ذلك، سيقوم بخلق مجتمع نشط وطموح بإمكانه تحمل المسؤولية الاجتماعية وعيش حياة كريمة.
إن الاستثمار في التعليم الجامعي لا يعزز التنمية الاجتماعية والاقتصادية فحسب، بل يوفر أيضًا عوائد إيجابية على المدى الطويل على مستوى كافة الأصعدة. وكما هو ملاحظ في سياسة المملكة، أن التعليم يحظى باهتمام بالغ من خلال التخصيص في ميزانية الدولة السنوية والذي يعد من أكثر القطاعات دعمًا في الميزانية العامة. وعلى وجه التحديد، يُتوقع للتعليم الأهلي في السعودية أن يرتفع إلى أكثر من الضعف خلال السنوات القليلة القادمة، وسبب ذلك يُنسب إلى زيادة عدد السكان المتوقع ومبادرات التعليم الحكومي وتغيير الأفكار الراسخة للمجتمع. والتحديات الرئيسية التي تواجه سوق التعليم الأهلي في السعودية تتضمن جودة المناهج الدراسية وتوفر التخصصات المستقبلية، وجودة توظيف الكادر التعليمي. كل هذه التحديات مقرونة برؤية المملكة والمبادرات الجادة لتظهر حجم الإمكانات الكبرى لمؤسسات التعليم الأهلي الحالية والمستقبلية، خاصة تلك التي تستطيع الجمع بين تحقيق متطلبات التوطين والمميزات الجاذبة للمستهدفين. بوجود استراتيجية مميزة إضافة إلى الفرص الموجودة لمؤسسات التعليم الأهلي، سيكون المجال متاحًا للمستثمرين لدخول سوق يتمتع بالطلب المتزايد للجامعات والكليات الأهلية مع الإسهام في تحقيق مبادرات المملكة لرؤية 2030.
ويتوقع بنك UBS أن التعليم ما بعد الثانوي الهادف للربح استثماريًا سوف يحقق معدل نمو عالٍ خلال السنوات القادمة، وهي المجالات التي يلعب فيها القطاع الخاص دورًا محوريًا. يمكن للمستثمرين في التعليم الجامعي الخاص والأهلي أن يتوقعوا عوائد إيجابية على استثماراتهم، وذلك مع تزايد الاعتراف بقطاع التعليم باعتباره احتمالًا قويًا للنمو الإستراتيجي على المدى المتوسط والطويل، ويجب أن يتم تشجيع المؤسسات المالية على إعادة النظر في عروض منتجاتها للتعليم. وأظهرت دراسة أجرتها شركة ماكينزي أن الاستثمارات في التعليم مؤثرة ويمكن توظيفها بشكل مستدام ويمكن أن تلبي التوقعات المالية للمستثمرين، وأن الجمع بين هذه الصفات هو الذي يجعل الاستثمار في المبادرات التعليمية خيارًا جذابًا للغاية. وعلى الرغم من أن الأرقام قد تختلف وفقًا للمعايير المستخدمة، إلا أنه من المقدر أن يصل حجم سوق قطاع التعليم الخاص بأكمله على مستوى العالم إلى 400 مليار دولار. ولا تستطيع الدول أن تتحمل تكاليف تعليم جميع المؤهلين والراغبين في التعليم، وبالتالي يقوم القطاع الخاص (بدعم من الدولة أو من دونه) بمعالجة هذه الفجوة. وتشير تقديرات أخرى إلى أن سوق التعليم العالمي من المقرر أن يصل إلى 10 تريليونات دولار على الأقل بحلول عام 2030 بسبب المزيج المشترك من التوسع الديموغرافي والتقدم في تقنيات التعليم. ووفقًا لشركة Holon IQ، سيشهد العقد القادم زيادة قدرها 350 مليون خريج بعد المرحلة الثانوية وحوالي 800 مليون خريج في كافة مراحل التعليم مقارنة بالوقت الحالي.
وعلى مستوى المملكة، ذكرت وزارة التعليم في ملتقى الاستثمار الذي نظمته وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عام 2023، أن حجم عوائد الاستثمار من المتوقع أن تصل عوائدها الاقتصادية إلى 27 مليار ريال خلال السنوات القليلة القادمة في القطاعين الحكومي والخاص. وسوف تكون حصة الاستثمار في التعليم عالية جدًا تقدر بما يزيد عن 5% كما هو متبع خلال السنوات السابقة والذي هو سياسة المملكة بدعم التعليم العام والجامعي والعالي بما يتوافق مع المعايير العالمية، كما أن دخول القطاع الخاص وغير الربحي سوف يكون مدعومًا بقوة مع تقديم تسهيلات استثمارية خلال الحقبة الجديدة من تطوير التعليم في رؤية المملكة 2023. وهذا بسبب التزايد الكبير في عدد الطلبة الخريجين من مرحلة الثانوية والراغبين في دراسة تخصصات نوعية. وذكرت مؤسسة Strategic Gears أن السوق التعليمي الخاص بالمملكة العربية السعودية يقدر بحوالي 5 مليارات دولار في عام 2018 وهو رقم من المفترض أن يتضاعف مرتين أو ثلاثة خلال السنوات القليلة القادمة ليصل إلى ما يزيد على 15 مليار دولار في عام 2025. وبناءً على معدلات النمو الحالية في السعودية، من المتوقع أن تستمر نسبة الارتفاع خلال السنوات القادمة في عدد الطلبة الإجمالي في السعودية بنسبة تقدر بـ 3.5% سنويًا. مما يظهر الحاجة إلى زيادة عدد المقاعد الدراسية في التعليم العام بمقدار 2.1 مليون مقعد في التعليم العام الحكومي والخاص خلال السنوات القادمة لاستيعاب الطلبة الجدد. وهذا يُظهر العدد الكبير المتوقع للدخول في التعليم الجامعي الأهلي السعودي مستقبلًا. وفي عام 2022 تم تقدير حجم الاستثمار الكلي في فروع التعليم ومراحله بـ 5.10% من الاستثمار الكلي بجميع القطاعات السعودية، وسوف يرتفع تدريجيًا خلال السنوات العشرين القادمة ليصل إلى أكثر من 7.5% خاصة في مناطق الرياض والمنطقة الشرقية ومدينتي جدة ونيوم، مع وجود مناطق ومدن واعدة مثل المدينة المنورة والقصيم وعسير وجازان وتبوك، والتي قد تحافظ أو تحصل على حصتها من الاستثمار المتوقع.
وناقش معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مايو من العام 2023، أثناء عقد مؤتمر جمعية الاقتصاد السعودية عن ((التحولات الإستراتيجية في سوق العمل))؛ موضوعًا في غاية الأهمية حول المواءمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل. وأشار إلى أن كثيرًا من التخصصات الحالية لا تخدم الاقتصاد الوطني، حيث لا بد من المرونة العالية في التحول السريع بين التخصصات لمواكبة سوق العمل والاحتياجات بناء على المتطلبات، وهو المعيار الذي يفترض أن تقوم عليه المؤسسات التعليمية الأهلية في المستقبل، فمن له السبق في ذلك سوف يحصد الكثير من المميزات الاستثمارية والتنموية.

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