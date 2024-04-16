Thursday, 18 April 2024 10:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إقامة 42 مزادًا لبيع 278 عقارًا في عدد من مناطق السعودية

4/16/2024 2:24:54 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" عن إقامة 42 مزادًا علنيًا ما بين حضوري وإلكتروني لبيع وتصفية 278 عقارًا سكنيًا وتجاريًا في 11 منطقة بالمملكة، خلال الفترة من 16 - 22 أبريل 2024م. وأوضح المركز أن المزادات تقام في مناطق مختلفة حول المملكة، حيث ستقام 10 مزادات في منطقة الرياض لعرض 66 فرصة عقارية متنوعة، و 9 مزادات بمنطقة مكة المكرمة لعرض 70 فرصة عقارية، ومزادًا بمنطقة المدينة المنورة يعرض من خلاله 7 فرص عقارية، و50 عقارًا بالمنطقة الشرقية في 8 مزادات، و27 فرصة عقارية في 5 مزادات بمنطقة القصيم، ومزادًا بمنطقة الجوف لعرض 12 عقارًا، ومزادين في منطقة حائل يُعرض فيهما 6 عقارات ومزادين في منطقة عسير يعرض من خلالهما 16 فرصة عقارية، ومزادين لعرض 13 عقارًا بمنطقة تبوك، ومزادًا واحدًا في كل من منطقة جازان لعرض 5 عقارات ومنطقة الباحة لعرض 6 عقارات.
ويمكن الاطلاع على تفاصيل وشروط المشاركة في المزادات، وعلى العقارات بجميع تفاصيلها عبر الدخول للموقع الإلكتروني لـ "إنفاذ" ومن ثم التوجه لصفحة المزادات.
يُذكر أن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" يعدّ مركزًا حكوميًا مستقلًا، وهو إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030، حيث يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يسهم في سرعة استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.

MENAFN16042024000089011017ID1108101897

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث