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نيوم تستضيف منتدى عالمياً للمقاولين وتستعرض الخطط المستقبلية لمشاريعها

4/16/2024 2:24:53 PM
(MENAFN- Al Watan) استضافت نيوم أكثر من 100 شركة من كبرى الشركات العالمية والرائدة في قطاع المقاولات، في منتدى عقدته على مدى يومين، استعرضت خلاله تقدم الأعمال الإنشائية في مشاريعها الحالية، لاسيما "ذا لاين" ومشروع البنية التحتية الخاص بها "ذا سباين"، و"أوكساچون" و"تروجينا"، ومطار نيوم الدولي، مع التركيز على التطورات المستقبلية فيها.
واستعرض المنتدى، الذي شهد مشاركة شركات سعودية وخليجية وآسيوية وأوروبية، بالإضافة إلى شركات من أمريكا الشمالية وشمال أفريقيا، أهمية الابتكار في قطاع الإنشاءات والمقاولات، موضحاً أن الطرق التقليدية للبناء لن تلبي معايير نيوم ونطاق العمل فيها. وشهد المنتدى، الذي عُقد في نيوم، عدداً من ورش العمل والاجتماعات الفردية التي ناقشت الفرص التجارية، في حين استعرضت شركات المقاولات المشاركة في الحدث خدماتها

وافتتح المنتدى بكلمة للرئيس التنفيذي لنيوم نظمي النصر قال فيها: "بينما ندخل أكثر مراحل التطوير نشاطاً على الإطلاق، فإنَّ حجم الفرص المتاحة في نيوم هائل, ومع التقدم السريع للمشاريع في جميع أنحاء منطقتنا، فإنَّنا ملتزمون بالتعاون مع أفضل المقاولين على مستوى العالم، لتحقيق رؤية نيوم".
وبالتزامن مع دخول مشاريع نيوم المرحلة التالية من التنفيذ، تبرز أهمية الطلب على الكفاءة والإتقان في مجال البناء على أعلى المستويات لتنفيذ بعض من أكثر المشاريع التنموية الجريئة التي شهدها العالم على الإطلاق، ومنها مدينة "ذا لاين" البالغ طولها 170 كيلومتراً، التي يتم بناء مجموعاتها النموذجية على مراحل، والتي سترحب المرحلة الأولى منها بساكنيها في عام 2030.
وحظي المشاركون بفرصة فريدة للاطِّلاع على مجموعة من الفرص العديدة والمتميزة التي ستقدمها نيوم خلال الفترة المقبلة, كما أتيحت لهم الفرصة لزيارة مواقع بناء مشاريع نيوم، حيث عاينوا الحجم الهائل للأعمال التي تجري فيها، مؤكدين أنه لم يسبق لهم أن شاهدوا أعمال تطوير بهذا الحجم في أي مكان آخر بالعالم.
وتجري أعمال الإنشاءات بشكل متواصل في جميع أنحاء نيوم، مع وجود قوى عاملة تقدر بنحو 140 ألف عامل في مجالات البناء, ومن خلال مساعدة عدد من الشركات المشاركة في المنتدى، من المتوقع أن يصل عدد العمال في نيوم إلى 200 ألف عامل بحلول العام المقبل.

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