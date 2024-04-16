ملابس العيد تتصدر نقاط البيع

(MENAFN
- Al Watan) بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المملكة خلال المدة من 7 - 13 أبريل 2024م وهي الفترة التي تزامنت مع عيد الفطر المبارك، نحو 179.221.000 عملية، بقيمة 11.351.346.000 ريال، مقابل 16.537.865.000 ريال، عن المدة السابقة نفسها.
ووفق نشرة البنك المركزي السعودي الأسبوعية لنقاط البيع, بلغ عدد العمليات في الملابس والأحذية 9.261.000 بقيمة 1.187.274.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في مواد التشييد والبناء 1.113.000 بقيمة 119.430.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في التعليم 37.000 بقيمة 4.749.000 ريال.
كما بلغ عدد العمليات في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية 985.000 بقيمة 118.323.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في محطات الوقود 13.996.000 بقيمة 789.755.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الصحة 6.979.000 بقيمة 516.859.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأثاث 1.223.000 بقيمة 197.099.000 ريال. وبلغ عدد العمليات في الفنادق 723.000 بقيمة 328.661.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المنافع العامة 873.000 بقيمة 53.184.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المجوهرات 380.000 بقيمة 375.938.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في السلع والخدمات المتنوعة 23.621.000 بقيمة 1.359.091.000 ريال.
ووصل عدد العمليات في الترفيه والثقافة 2.267.000 بقيمة 311.474.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المطاعم والمقاهي 47.651.000 بقيمة 2.151.949.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأطعمة والمشروبات 39.746.000 بقيمة 1.708.827.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الاتصالات 853.000 بقيمة 74.962.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في النقل 2.062.000 بقيمة 315.403.000 ريال، في حين بلغ عدد العمليات الأخرى 27.452.000 بقيمة 1.738.368.000 ريال.
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