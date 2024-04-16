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المدينة المنورة تتقدم 11 مرتبة في المؤشر العالمي للمدن الذكية

4/16/2024 2:24:53 PM
(MENAFN- Al Watan) سجلت المدينة المنورة تقدمًا في 11 مرتبة في المؤشر العالمي للمدن الذكية للعام IMD الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، خلال العام الجاري 2024م، لتصبح بذلك في المرتبة 74 عالميًا بعد أن كانت في المرتبة 85 على قائمة مؤشر مدن العالم مقارنة بالعام الماضي 2023م.
وحافظت المدينة المنورة على المرتبة السابعة عربيًا في قائمة المدن المدرجة ضمن المؤشر الذي يصدر سنويًا، ويبرز مستوى التقدّم الرقمي وجاهزية مدن العالم وإدراك سكانها للجهود المبذولة التي تجعل مدنهم ذكية تسهم في تحقيق التوازن بين الجوانب الاقتصادية والتقنية، وتعزيز الأبعاد الإنسانية وتحقيق التطلعات والاحتياجات السكانية.
وأسهمت الجهود التي تقودها هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة بالتعاون مع شركائها في جميع القطاعات الحكومية إلى رفع مستوى التنسيق لتفعيل المبادرات والإنجازات الرقمية في مختلف القطاعات بما يسهم في تحقيق مرتبة متقدمة على مستوى المدن الذكية في العالم، ويعكس التقدم الذي تعيشه المملكة بشكل عام والمدينة المنورة على وجه الخصوص في مجال المدن الذكية، وتطوير إستراتيجياتها في خدمة الساكن والزائر بالارتكاز على أساليب التخطيط والتنمية الحضرية، والاستفادة من برامج الجهات الداعمة في المنظومة التنموية الشاملة، كبرنامج جودة الحياة، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، ووزارتي الاتصالات وتقنية المعلومات والشؤون البلدية والقروية والإسكان، وبما ينسجم مع رعاية وعناية قيادة المملكة ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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