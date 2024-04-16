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الآسيوي يؤجل قمة العين والهلال

4/16/2024 2:24:53 PM
(MENAFN- Al Watan) أجل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مواجهة لعين الإماراتي وضيفه الهلال السعودي، التي كان مقررا كان إقامتها مساء اليوم، على إستاد هزاع بن زايد، لحساب ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، بسبب العاصفة التي تشهدها الإمارات، وستقام المباراة غدا الأربعاء في نفس موعدها.
يذكر أن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم كان قد أعلن بدوره تعليق جميع المنافسات المحلية، حتى إشعار آخر بسبب سوء الأحوال الجوية.

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