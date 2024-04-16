الآسيوي يؤجل قمة العين والهلال

(MENAFN
- Al Watan) أجل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مواجهة لعين الإماراتي وضيفه الهلال السعودي، التي كان مقررا كان إقامتها مساء اليوم، على إستاد هزاع بن زايد، لحساب ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، بسبب العاصفة التي تشهدها الإمارات، وستقام المباراة غدا الأربعاء في نفس موعدها.
يذكر أن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم كان قد أعلن بدوره تعليق جميع المنافسات المحلية، حتى إشعار آخر بسبب سوء الأحوال الجوية.
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