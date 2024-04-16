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راموس ثالث مدربي الأشهب

4/16/2024 2:24:53 PM
(MENAFN- Al Watan) تعاقدت إدارة الطائي مع المدرب الأوروجواياني ليوناردو راموس ( 54 عاماً) لقيادة الأشهب فيما تبقى من مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين بعقد يمتد حتى نهاية الموسم مع أفضلية التجديد لموسم إضافي.
وسبق لراموس أن خاض تجربة في الدوري السعودي للمحترفين، عندما قاد الاتفاق موسم 2019، وأشرف على عدة أندية في المكسيك والأكوادور وتشيلي والأرووجواي.
ويعتبر راموس ثالث مدرب يتولى القيادة الفنية في الطائي خلال الموسم الحالي، بعد الكرواتي كريشمير ريزيتش والروماني لورينت ريجيكامب
وقد وصل المدرب إلى حائل وباشر مهام عمله حيث سيقود الطائي في مباراته المقبلة أمام الرياض، الجمعة المقبل، لحساب الجولة الـ28 لدوري روشن السعودي للمحترفين.
وعلى صعيد متصل، أعلنت إدارة النادي تكليف صالح عبدالمحسن المجراد مديراً للفريق الأول لكرة القدم.

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