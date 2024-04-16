راموس ثالث مدربي الأشهب

(MENAFN
- Al Watan) تعاقدت إدارة الطائي مع المدرب الأوروجواياني ليوناردو راموس ( 54 عاماً) لقيادة الأشهب فيما تبقى من مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين بعقد يمتد حتى نهاية الموسم مع أفضلية التجديد لموسم إضافي.
وسبق لراموس أن خاض تجربة في الدوري السعودي للمحترفين، عندما قاد الاتفاق موسم 2019، وأشرف على عدة أندية في المكسيك والأكوادور وتشيلي والأرووجواي.
ويعتبر راموس ثالث مدرب يتولى القيادة الفنية في الطائي خلال الموسم الحالي، بعد الكرواتي كريشمير ريزيتش والروماني لورينت ريجيكامب
وقد وصل المدرب إلى حائل وباشر مهام عمله حيث سيقود الطائي في مباراته المقبلة أمام الرياض، الجمعة المقبل، لحساب الجولة الـ28 لدوري روشن السعودي للمحترفين.
وعلى صعيد متصل، أعلنت إدارة النادي تكليف صالح عبدالمحسن المجراد مديراً للفريق الأول لكرة القدم.
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