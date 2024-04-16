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ملك الأردن يستقبل رئيس مجلس الشورى

4/16/2024 2:24:52 PM
(MENAFN- Al Watan) استقبل ملك الأردن الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، اليوم، رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.
وتناول اللقاء العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين وقيادتيهما، وسُبل توسيع التعاون في مختلف المجالات، لا سيما ما يتعلق بالمجال البرلماني، وأهمية مواصلة التنسيق حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، ورئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، ومدير مكتب جلالة الملك الدكتور جعفر حسان.

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