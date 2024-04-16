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2367 مخالفة مبان بجدة

4/16/2024 2:24:52 PM
(MENAFN- Al Watan) رصدت أمانة محافظة جدة خلال مارس الماضي 2367 مخالفة في عدد من الأحياء، وذلك في إطار مهامها للارتقاء بالخدمات ومعالجة مظاهر التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري في المحافظة.
وأوضحت الأمانة أن جهود الرقابة التي نفذتها البلديات الفرعية خلال الشهر الماضي، تأتي في إطار خطة دعم مكثفة لتحسين المشهد الحضري ورصد مخالفات المباني بكل أشكالها، مبينة أن الأعمال الميدانية نتج عنها إشعار 5.218 موقعاً مخالفاً لتصحيح وضعهم نظامياً.
وتنوعت المخالفات التي رصدتها ما بين عدم وجود لوحة بمواقع البناء توضح بيانات الرخصة أو عدم صيانتها وعدم وجود حاوية لمخلفات ترميم المباني وزيادة مسافة التشوين عن الحد الأقصى المسموح به بين حد الملكية والسور المؤقت، إضافة إلى تهالك السور المؤقت وعدم صيانته، وعدم التعاقد مع ناقل نفايات مؤهل من الأمانة أثناء تنفيذ أعمال بناء أو هدم أو ترمي.

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