أمير الشرقية يرعى تخريج دفعة بجامعة الملك فيصل

(MENAFN
- Al Watan) يرعى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، الأربعاء 15 شوال 1445، حفل تخريج الدفعة الخامسة والأربعين من طلبة جامعة الملك فيصل، وذلك في الاستاد الرياضي بالمدينة الجامعية.
وثمن رئيس الجامعة المكلف الدكتور مهنا بن عبدالله الدلامي لأمير المنطقة الشرقية رعايته للحفل ومشاركته أبناءه الخريجين فرحتهم بالتخرج، مشيدًا بما تلقاه الجامعة من توجيه ودعم مستمر من سموه، مهنئًا الخريجين وأولياء أمورهم بهذا الحصاد البهيج.
من جانبه، أوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور أحمد بن خالد العبدالعالي أن إجمالي عدد خريجي الجامعة والمتوقع تخرجهم هذا العام في جميع البرامج الانتظام والتعليم -عن بُعد- بلغ 13298 خريجًا وخريجة؛ منهم 2952 خريجًا و6079 خريجة من برامج البكالوريوس الانتظام، و2362 خريجًا و1205 خريجات من برامج التعليم -عن بُعد-، و268 خريجًا، و432 خريجة من برامج الدراسات العليا.
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