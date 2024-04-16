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أمير الشرقية يرعى تخريج دفعة بجامعة الملك فيصل

4/16/2024 2:24:52 PM
(MENAFN- Al Watan) يرعى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، الأربعاء 15 شوال 1445، حفل تخريج الدفعة الخامسة والأربعين من طلبة جامعة الملك فيصل، وذلك في الاستاد الرياضي بالمدينة الجامعية.
وثمن رئيس الجامعة المكلف الدكتور مهنا بن عبدالله الدلامي لأمير المنطقة الشرقية رعايته للحفل ومشاركته أبناءه الخريجين فرحتهم بالتخرج، مشيدًا بما تلقاه الجامعة من توجيه ودعم مستمر من سموه، مهنئًا الخريجين وأولياء أمورهم بهذا الحصاد البهيج.
من جانبه، أوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور أحمد بن خالد العبدالعالي أن إجمالي عدد خريجي الجامعة والمتوقع تخرجهم هذا العام في جميع البرامج الانتظام والتعليم -عن بُعد- بلغ 13298 خريجًا وخريجة؛ منهم 2952 خريجًا و6079 خريجة من برامج البكالوريوس الانتظام، و2362 خريجًا و1205 خريجات من برامج التعليم -عن بُعد-، و268 خريجًا، و432 خريجة من برامج الدراسات العليا.

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