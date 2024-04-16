النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 6% في 2025

(MENAFN
- Al Watan) أعلن صندوق النقد الدولي رفعه لتوقعات نمو الاقتصاد السعودي إلى 6% مقارنةً بتوقعات سابقة عند 5.5%، وكان البنك الدولي قد رفع أيضا توقعاته لنمو اقتصاد المملكة إلى 5.9 % خلال العام المقبل وذلك مقارنة بتوقعاته السابقة في يناير الماضي عند 4.2 %.
ووفقا لأحدث تقرير للبنك الدولي عن الآفاق الاقتصادية العالمية، فقد خفض البنك توقعاته لنمو اقتصاد المملكة خلال العام الجاري إلى 2.5 % مقابل توقعاته في يناير الماضي عند 4.1 %
وأظهرت بيانات تقرير البنك الدولي من المتوقع أن ينمو القطاع الخاص غير النفطي في المملكة بنسبة 4.8 % خلال العام الجاري بفضل السياسات التوسعية للمالية العامة.
وتوقع البنك أن ينمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في المملكة بنسبة 0.5 % خلال عام 2024، موضحا أنه يعد تحسنا ملحوظا مقارنة بانكماش العام السابق الذي بلغ 2.8 %.
مشيرا إلى أن المملكة تمكنت من احتواء التضخم من خلال سياسات نقدية متشددة ودعم كبير للمواد الغذائية والطاقة.
وأضاف البنك إلى أن مستوى الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي سيبلغ خلال 2024 26.2%، لتكون بذلك ثاني أقل معدل للدين العام بين دول الخليج، مشيرًا إلى أن الدين العام المقوّم بالعملة المحلية مثّل أكثر من 60% من إجمالي الدين في 2022.
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