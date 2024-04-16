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النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 6% في 2025

4/16/2024 2:24:51 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن صندوق النقد الدولي رفعه لتوقعات نمو الاقتصاد السعودي إلى 6% مقارنةً بتوقعات سابقة عند 5.5%، وكان البنك الدولي قد رفع أيضا توقعاته لنمو اقتصاد المملكة إلى 5.9 % خلال العام المقبل وذلك مقارنة بتوقعاته السابقة في يناير الماضي عند 4.2 %.
ووفقا لأحدث تقرير للبنك الدولي عن الآفاق الاقتصادية العالمية، فقد خفض البنك توقعاته لنمو اقتصاد المملكة خلال العام الجاري إلى 2.5 % مقابل توقعاته في يناير الماضي عند 4.1 %
وأظهرت بيانات تقرير البنك الدولي من المتوقع أن ينمو القطاع الخاص غير النفطي في المملكة بنسبة 4.8 % خلال العام الجاري بفضل السياسات التوسعية للمالية العامة.
وتوقع البنك أن ينمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في المملكة بنسبة 0.5 % خلال عام 2024، موضحا أنه يعد تحسنا ملحوظا مقارنة بانكماش العام السابق الذي بلغ 2.8 %.
مشيرا إلى أن المملكة تمكنت من احتواء التضخم من خلال سياسات نقدية متشددة ودعم كبير للمواد الغذائية والطاقة.
وأضاف البنك إلى أن مستوى الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي سيبلغ خلال 2024 26.2%، لتكون بذلك ثاني أقل معدل للدين العام بين دول الخليج، مشيرًا إلى أن الدين العام المقوّم بالعملة المحلية مثّل أكثر من 60% من إجمالي الدين في 2022.

MENAFN16042024000089011017ID1108101881

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