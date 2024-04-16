قطر المركزي يصدر سندات وصكوكًا حكومية بقيمة 4.65 مليار ريال

(MENAFN
- Al-Borsa News) أصدر بنك قطر المركزي، سندات وصكوكا حكومية لآجال سنتين وثلاث وخمس وسبع سنوات، بقيمة 4.65 مليار ريال.
وذكر البنك – في بيان له اليوم الثلاثاء وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا) – أن إصدارات أذونات الخزينة توزعت بواقع 1.65 مليار ريال لأجل سنتين بسعر فائدة 5%، ومليار ريال لأجل 3 سنوات بسعر فائدة 4.80%، ومليار ريال لأجل 5 سنوات بسعر فائدة 4.75%، ومليار ريال لأجل 7 سنوات بسعر فائدة 5%.
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وأشار بنك قطر المركزي إلى أن إجمالي قيمة العطاءات الخاصة بالسندات والصكوك الحكومية بلغ 13.95 مليار ريال قطري.
المصدر:
MENAFN16042024000202011048ID1108101880
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