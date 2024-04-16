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قطر المركزي يصدر سندات وصكوكًا حكومية بقيمة 4.65 مليار ريال

4/16/2024 2:24:39 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أصدر بنك قطر المركزي، سندات وصكوكا حكومية لآجال سنتين وثلاث وخمس وسبع سنوات، بقيمة 4.65 مليار ريال.

وذكر البنك – في بيان له اليوم الثلاثاء وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا) – أن إصدارات أذونات الخزينة توزعت بواقع 1.65 مليار ريال لأجل سنتين بسعر فائدة 5%، ومليار ريال لأجل 3 سنوات بسعر فائدة 4.80%، ومليار ريال لأجل 5 سنوات بسعر فائدة 4.75%، ومليار ريال لأجل 7 سنوات بسعر فائدة 5%.

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وأشار بنك قطر المركزي إلى أن إجمالي قيمة العطاءات الخاصة بالسندات والصكوك الحكومية بلغ 13.95 مليار ريال قطري.

المصدر:

MENAFN16042024000202011048ID1108101880

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