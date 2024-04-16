الصين: مستعدون لتعزيز بناء طريق الحرير الرقمي مع جميع الأطراف

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال نائب رئيس المجلس الوطني الـ14 للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني“وانج يونج”، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة الصينية على استعداد للعمل مع جميع الأطراف لتعزيز بناء طريق الحرير الرقمي ومشاركة عوائد التنمية الاقتصادية الرقمية.
جاء ذلك خلال كلمته في مراسم افتتاح منتدى“تنمية طريق الحرير الرقمي” التابع للمؤتمر العالمي للإنترنت، معربا عن أمل الصين في تعميق التعاون بمجال ابتكار التكنولوجيا الرقمية، وتعزيز التبادلات الثقافية الرقمية والتفاهم المتبادل، والعمل مع جميع الأطراف لإنشاء مجموعة من قواعد الحوكمة الرقمية، وذلك لإنجاز بناء مجتمع مصير مشترك في الفضاء الإلكتروني ودفعه نحو مرحلة جديدة، وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا).
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وأشار إلى أنه يأمل أن يضخ المنتدى زخما جديدا في التنمية عالية الجودة في إطار الحزام والطريق، وإنشاء منصة جديدة للتعاون الاقتصادي الدولي.
واجتذب المنتدى تحت عنوان“الارتباطية والازدهار المشترك” مشاركين مما يقرب من 50 دولة ومنطقة حول العالم.
المصدر:
MENAFN16042024000202011048ID1108101879
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