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الصين: مستعدون لتعزيز بناء طريق الحرير الرقمي مع جميع الأطراف

4/16/2024 2:24:39 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال نائب رئيس المجلس الوطني الـ14 للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني“وانج يونج”، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة الصينية على استعداد للعمل مع جميع الأطراف لتعزيز بناء طريق الحرير الرقمي ومشاركة عوائد التنمية الاقتصادية الرقمية.

جاء ذلك خلال كلمته في مراسم افتتاح منتدى“تنمية طريق الحرير الرقمي” التابع للمؤتمر العالمي للإنترنت، معربا عن أمل الصين في تعميق التعاون بمجال ابتكار التكنولوجيا الرقمية، وتعزيز التبادلات الثقافية الرقمية والتفاهم المتبادل، والعمل مع جميع الأطراف لإنشاء مجموعة من قواعد الحوكمة الرقمية، وذلك لإنجاز بناء مجتمع مصير مشترك في الفضاء الإلكتروني ودفعه نحو مرحلة جديدة، وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

موضوعات متعلقة النشاط الاقتصادي العالمي يشهد مرونة مدهشة ارتفاع عوائد السندات في منطقة اليورو لأعلى مستوياتها في شهر ونصف العريان: العالم يعاني من قوة الدولار ورفع الفيدرالي للفائدة سيترتب عليه أضرار جمة

وأشار إلى أنه يأمل أن يضخ المنتدى زخما جديدا في التنمية عالية الجودة في إطار الحزام والطريق، وإنشاء منصة جديدة للتعاون الاقتصادي الدولي.

واجتذب المنتدى تحت عنوان“الارتباطية والازدهار المشترك” مشاركين مما يقرب من 50 دولة ومنطقة حول العالم.

المصدر:

MENAFN16042024000202011048ID1108101879

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